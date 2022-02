Irene Schouten draagt zondag de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking. Dat heeft chef de mission Carl Verheijen zaterdag bekendgemaakt.

De 29-jarige Schouten was een van de Nederlandse sterren op de Spelen. Ze pakte zaterdagochtend op de massastart haar derde gouden medaille, nadat ze al de beste was op de 3 en 5 kilometer. Ook was er brons op de ploegenachtervolging.

"We hebben twee koninginnen op deze Spelen, met ook Ireen Wüst die er nog bijhoort. Het is heel moeilijk wie dan de vlag draagt, maar Ireen ging gisteren naar huis, dus dat maakte het wat makkelijker", zei Verheijen, die met "twee koninginnen" doelde op Schouten en de eveneens zeer succesvolle shorttrackster Suzanne Schulting.

"Het besluit over Schouten is redelijk laat genomen. We hebben het afgewogen op haar laatste resultaat. Zonder haar laatste goud weet ik niet wie ik gekozen had, haar of Schulting. Maar de uitslag op de massastart maakte het wel heel duidelijk."

Tijdens de openingsceremonie in Peking werd de vlag gedragen door Kjeld Nuis - hij verdedigde zijn olympische titel op de 1.500 meter in Peking met succes - en Lindsay van Zundert, de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen in 46 jaar.

112 Schouten: 'Hele eer als je mij koningin van de Spelen noemt'

Ook Kramer is overwogen als vlaggendrager

Volgens Verheijen is ook Sven Kramer, die zaterdag op de massastart de laatste race uit zijn imposante carrière reed, overwogen als vlaggendrager. "We hebben ook met Sven gesproken. Het gaat ook om de uitslagen hier. En weet dat Sven en Ireen een prachtig afscheid gaan krijgen bij de wereldbekerfinale in Heerenveen."

Zowel Wüst als Kramer droeg de Nederlandse vlag al eens tijdens de sluitingsceremonie. De eer viel Wüst vier jaar geleden in Pyeongchang te beurt en twaalf jaar geleden werd in Vancouver voor Kramer gekozen.

Nederland sluit de Winterspelen in Peking dankzij de titel van Schouten op de massastart af met zeventien medailles. Ons land pakte acht keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons.