Irene Schouten kan nog niet beseffen dat ze drie gouden medailles heeft veroverd op de Olympische Spelen in Peking. De Nederlandse snelde zaterdag op de massastart naar haar derde olympische titel, waarmee ze in de voetsporen trad van Yvonne van Gennip en Ard Schenk.

"Dit was de moeilijkste om te winnen", zei Schouten ruim een uur na afloop van haar gewonnen massastart in de interviewruimte in de National Speed Skating Oval. "Je kan de beste zijn, maar toch niet winnen. Dat heb ik vaker meegemaakt."

De 29-jarige Schouten won eerder op de Olympische Spelen goud op de 3 en 5 kilometer en brons op de ploegenachtervolging, waardoor ze de succesvolste Nederlandse olympiër in Peking is.

Schouten kon niet kiezen welke medaille ze mooier vond. "Op de 3 kilometer zat heel veel druk en op de 5 kilometer reed ik een goede rit, die vond ik heel mooi", aldus de kopvrouw van Team Zaanlander, die de massastart jarenlang domineert.

Na afloop viel Schouten haar coach Jillert Anema in de armen. "We zijn een van de weinige ploegen die dit serieus nemen en er goed op trainen", zei ze. "Jillert heeft er zoveel verstand van en maakte een goed plan. Door de ervaring kon ik de wedstrijd winnen. Dit is een nieuw hoofdstuk."

Meeste gouden medailles op één Spelen Fanny Blankers-Koen (atletiek in 1948) - 4

Irene Schouten (schaatsen in 2022) - 3

Ard Schenk (schaatsen in 1972) - 3

Yvonne van Gennip (schaatsen in 1988) - 3

Rie Mastenbroek (zwemmen in 1936) - 3

Leontien van Moorsel (wielrennen in 2000) - 3

Inge de Bruijn (zwemmen in 2000) - 3

'Ik was hier heel erg gespannen voor'

De gouden medaille op de massastart kreeg Schouten niet in de schoot geworpen. Ze zag haar ploeggenote Marijke Groenewoud vallen, waardoor het eerste plan van de Nederlandse ploeg in duigen viel. "Gelukkig heb ik veel marathonervaring, waardoor ik er vertrouwen in bleef houden", aldus Schouten, die juist vanwege de ongelukken op de massastart extra gespannen was. "Er kan altijd wat gebeuren. Ik ben er op eigen kracht goed uitgekomen en daar ben ik heel blij mee."

Schouten had geen goed woord over voor haar rivalen. "Ik houd ervan als het eerlijk gaat en de snelste wint. Dat is niet altijd zo en dat maakt het spelletje zo nerveus. Tijdens de wedstrijd werd er getrokken en geduwd, armen vastgehouden. Ik vroeg mezelf af: waar gaat dit over?"

Schouten ontdeed zich in de laatste ronde van het gedrang. Al bij het ingaan van de laatste ronde nam ze de leiding, maar ze werd vervolgens overvleugeld door Ivanie Blondin. In de laatste bocht ging ze alsnog voorbij aan de Canadese. "Ik merkte dat ik meer snelheid had en vloog er voorbij. Het geeft een geweldig gevoel om het toernooi zo af te sluiten."