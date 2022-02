Irene Schouten verbaast zichzelf met haar zeer succesvolle Winterspelen in Peking. De 29-jarige Nederlandse pakte zaterdag op de massastart haar derde gouden medaille in China.

Schouten maakte haar status als topfavoriete waar. Terwijl ze er door een val van Marijke Groenewoud alleen voor stond, rekende ze in een spannende eindsprint af met de Canadese Ivanie Blondin.

"Dit had ik van tevoren echt niet durven dromen. Ik weet dat ik nu zo veel geluk heb dat het hier allemaal samenvalt en daar ben ik enorm dankbaar voor", zei Schouten tegen de NOS over haar drie gouden medailles.

De Andijkse viel na haar goud op de massastart geëmotioneerd in de armen van Jillert Anema, haar coach bij Team Zaanlander. "We zijn een van de weinige ploegen die de massastart serieus nemen en werken er heel hard voor", zei ze.

"Ik ben vaak een van de snelsten, maar het is een spel waarbij je ook geluk moet hebben. Dat het op deze Spelen allemaal bij elkaar komt, is heel mooi. We trainen er met de ploeg echt voor. Het is heel mooi dat ik het zo kan afmaken."

Meeste gouden medailles op één Spelen Fanny Blankers-Koen (atletiek in 1948) - 4

Irene Schouten (schaatsen in 2022) - 3

Ard Schenk (schaatsen in 1972) - 3

Yvonne van Gennip (schaatsen in 1988) - 3

Rie Mastenbroek (zwemmen in 1936) - 3

Leontien van Moorsel (wielrennen in 2000) - 3

Inge de Bruijn (zwemmen in 2000) - 3

'Vind dat ik verdiend heb gewonnen'

In de massastartfinale ging Schoutens landgenote Groenewoud onderuit. "Het ging niet helemaal volgens plan, maar de finish wel. Ik moest alles doen, dus ik denk dat ik verdiend heb gewonnen", aldus de 29-jarige Schouten.

"Ik dacht wel even: shit, ons plan moet gewijzigd worden. Op 500 meter van de finish ging door mijn hoofd: ik moet nú gaan. Want het ging te langzaam. Dat was vier jaar geleden ook zo, en toen ging ik te vroeg."

Toen ze aanzette in de eindsprint met Blondin, merkte Schouten vrij snel dat het goed zat. "Ik wist dat ik nog een goed laatste stuk had en ik kwam met meer snelheid de laatste bocht uit. Dat voelde ik."

Door het derde goud van Schouten eindigt Nederland op zeventien medailles in Peking: acht keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons.