Nederland besluit de Olympische Spelen met drie medailles minder dan bij de vorige Winterspelen, in Pyeongchang. Dankzij het goud van langebaanschaatsster Irene Schouten komt de Nederlandse ploeg in Peking uit op zeventien keer eremetaal: acht gouden plakken, vijf zilveren en vier bronzen.

Vier jaar geleden in Zuid-Korea won Nederland ook acht keer goud. Toen waren er meer zilveren (zes) en bronzen (zes) medailles te vieren, wat het totaal op twintig bracht.

Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, behaalde de Oranjeformatie 24 plakken (acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen). In Vancouver (2010) won Nederland maar acht medailles: vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons.

De lagere score in Peking komt voor rekening van de langebaanschaatsers. In Pyeongchang behaalden zij zestien medailles, nu zijn het er twaalf. De shorttrackers kwamen, net als in 2018, op vier plakken uit. Kimberley Bos zorgde dit keer met de eerste Nederlandse olympische medaille bij het skeleton voor een primeur.

Nederland sinds 1998 op de Winterspelen Nagano 1998 - 11 medailles (5x goud, 4x zilver, 2x brons)

Salt Lake City 2002 - 8 medailles (3x goud, 5x zilver)

Turijn 2006 - 9 medailles (3x goud, 2x zilver, 4 brons)

Vancouver 2010 - 8 medailles (4x goud, 1x zilver, 3x brons)

Sotsji 2014 - 24 medailles (8x goud, 7x zilver, 9x brons)

Pyeongchang 2018 - 20 medailles (8x goud, 6x zilver, 6x brons)

Peking 2022 - 17 medailles (8x goud, 5x zilver, 4x brons)

Suzanne Schulting pakte, net als Irene Schouten, vier medailles in Peking. Suzanne Schulting pakte, net als Irene Schouten, vier medailles in Peking. Foto: ANP

Gracenote voorspelde twintig medailles

De zeventien medailles van Nederland in Peking zijn er drie minder dan in de prognose van Sportdatabureau Nielsen's Gracenote vlak voor de openingsceremonie. Gracenote voorspelde wel juist dat Nederland acht keer goud zou winnen, maar ging uit van liefst tien keer zilver en slechts twee keer brons.

Vorig jaar beleefde Nederland in Tokio de succesvolste Zomerspelen ooit met 36 medailles in totaal (tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons). Daarmee werd het record van Sydney 2000 verpulverd, al pakte de Nederlandse ploeg daar wel meer goud (twaalf).

Overigens duren de Spelen in Peking nog tot en met zondag en komen op de slotdag nog Nederlanders in actie. De viermansbob staat na de eerste twee heats van zaterdag op de 35e plaats en is zondag kansloos voor een plak.