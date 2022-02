Sven Kramer toonde zich zaterdag realistisch na zijn allerlaatste race. De Fries sloot zijn loopbaan in Peking af met een laatste plaats op de olympische massastart.

"Ik had het graag anders gezien, maar ik heb alles gegeven", zei de 35-jarige Kramer tegen de NOS. "Als je dan niet wint, is het gewoon niet goed genoeg. Dat zijn ook de keiharde wetten van topsport."

Kramer deed in de National Speed Skating Oval twee alles-of-niets-pogingen om weg te rijden, maar dat lukte niet. Jorrit Bergsma, met wie hij voor het eerst een duo vormde op het onderdeel, eindigde als negende.

"Ik ben twee keer vol in de aanval gegaan. We hadden ook geen andere optie om kans te hebben op een medaille", vervolgde hij. "Maar Bart (Swings, red.) counterde goed en heeft uiteindelijk verdiend gewonnen."

Sven Kramer kwam eenzaam over de finish. Sven Kramer kwam eenzaam over de finish. Foto: ANP

'Hoef me nergens voor te schamen'

Het besef dat zijn schaatscarrière voorbij is, moet nog indalen bij Kramer. "Je wordt er wel continu aan herinnerd, maar tot dit moment heb ik er niet aan gedacht. Ik bezig geweest om het hier bij mijn laatste race zo goed mogelijk te doen."

"Ik had graag een ander slotakkoord gewild, maar ik hoef me nergens voor te schamen. Het is jammer, maar het gaat mijn carrière niet meer maken of breken", aldus de viervoudig olympisch kampioen. In totaal veroverde hij 9 olympische medailles.

Kramer slaagde er in Peking niet in om een extra medaille aan zijn palmares toe te voegen. Op de 5 kilometer eindigde hij als negende, op de ploegenachtervolging werd hij vierde met Patrick Roest en Marcel Bosker.