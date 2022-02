Sven Kramer beleefde zijn allerlaatste race zaterdag zonder al te veel emoties. De 35-jarige schaatser, die als zestiende en laatste eindigde in de finale van de olympische massastart, heeft er vrede mee dat zijn lange en zeer succesvolle carrière voorbij is.

Pas in de laatste paar rondjes van de massastart, toen hij al kansloos was voor een goede uitslag en helemaal alleen over het ijs reed, dacht Kramer voor het eerst aan zijn afscheid.

"Ik ben er vandaag helemaal niet mee bezig geweest dat het mijn laatste wedstrijd was. Ik ben niet zo sentimenteel ingesteld", zei de viervoudig olympisch kampioen even later met een glimlach.

Kramer viel twee keer aan in de finale van de massastart, maar hij werd steeds direct gecounterd door de Belg Bart Swings, die uiteindelijk goud won. Daardoor bleef de vijfvoudig olympiër voor het eerst zonder medaille bij een editie van de Spelen.

"De achttienjarige Sven had de boel hier uit woede helemaal verbouwd", zei Kramer met een lach. "De 35-jarige Sven denkt: maandag met het vliegtuig naar huis. Ik ben eigenlijk wel opgelucht, het is goed zo. Ik ben vooral heel erg trots op de carrière die ik heb gehad."

81 Kramer na zijn allerlaatste race: 'Ben blij dat het erop zit'

Afscheid bij wereldbekerfinale

Kramer was tussen 2007 en 2018 bijna onverslaanbaar, vooral op de lange afstanden en bij allroundtoernooien. De afgelopen vier jaar boekte hij, mede door chronische rugklachten en andere fysieke problemen, zelden nog een zege.

"Ik heb mijn carrière behoorlijk lang gerekt", zei de dertigvoudig wereldkampioen. "Maar ik heb nergens spijt van. Nooit gehad ook. Ik heb altijd weloverwogen keuzes gemaakt, met een goede gedachte erachter. Als je daarmee een keer op je bek gaat, dan is dat maar zo."

Voor Kramer was het dit seizoen al een overwinning dat hij zich plaatste voor de Spelen, na een rugoperatie in het voorjaar en een lastig voorseizoen. "Het is geen makkelijk jaar geweest. Ik was graag beter geweest op deze Spelen, maar dat zijn de meedogenloze wetten van de topsport: er wordt op niemand gewacht, ook niet op mij. Ik heb in mijn loopbaan negen van de tien keer aan de goede kant van de medaille gezeten, nu gaat het wat minder. Prima. Ik kan er niks meer aan veranderen en ga er zeker niet mee zitten."

Kramer heeft zich niet geplaatst voor de wereldbekerfinale, maar hij zal op 12 maart wel een afscheid krijgen in (een waarschijnlijk vol) Thialf. "Het is een hele lange reis geweest, met veel ups en downs", concludeerde hij zaterdag al in de National Speed Skating Oval van Peking. "Maar ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan."