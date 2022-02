Irene Schouten heeft zaterdag geschiedenis geschreven met haar gouden medaille op de massastart. Met drie titels op één editie van de Olympische Winterspelen treedt de Noord-Hollandse in de voetsporen van Ard Schenk en Yvonne van Gennip.

De 29-jarige Schouten sprintte zaterdag naar het goud op de massastart, nadat ze in Peking eerder ook al de 3 en de 5 kilometer had gewonnen. Het waren pas haar eerste olympische gouden medailles in haar loopbaan. Schouten klopte in de laatste meters van de massastart de Canadese Ivanie Blondin, terwijl Francesca Lollobrigida zilver pakte.

Op de ploegenachtervolging in Peking had Schouten ook al een kans op een derde gouden plak, maar ze moest toen genoegen nemen met brons.

Alleen Van Gennip en Schenk wisten ooit drie olympische titels te winnen op één editie van de Winterspelen. Van Gennip, die als teammanager van de Nederlandse schaatsploeg in Peking is, won in 1988 in Calgary goud op de 1.500, de 3.000 en de 5.000 meter. Schenk greep op de Spelen van 1972 in Sapporo de olympische titel op de 1.500, de 5.000 en de 10.000 meter.

32 Bekijk de gouden sprint van Schouten op de massastart

Meeste gouden medailles op één Spelen Fanny Blankers-Koen (atletiek in 1948) - 4

Irene Schouten (schaatsen in 2022) - 3

Ard Schenk (schaatsen in 1972) - 3

Yvonne van Gennip (schaatsen in 1988) - 3

Rie Mastenbroek (zwemmen in 1936) - 3

Leontien van Moorsel (wielrennen in 2000) - 3

Inge de Bruijn (zwemmen in 2000) - 3

Schouten ook in rijtje met Mastenbroek

Met haar derde titel komt Schouten ook in een rijtje met Van Gennip, Schenk, zwemster Rie Mastenbroek (Berlijn 1936), wielrenster Leontien van Moorsel (Sydney 2000) en zwemster Inge de Bruijn (Sydney 2000).

De legendarische atlete Fanny Blankers-Koen (Londen 1948) is de enige Nederlander met vier keer goud op één editie van de Spelen. Schouten mag zich ondanks haar drie olympische titels nog lang niet de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden noemen.

Ireen Wüst is met zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen Nederlands recordhouder. Wüst won in Peking goud op de 1.500 meter en brons op de ploegenachtervolging.