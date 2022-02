Sven Kramer en Jorrit Bergsma hebben zaterdag de finale van de olympische massastart bij de Winterspelen in Peking gehaald. Kramer eindigde in de eerste halve eindstrijd op basis van tijd als zevende en Bergsma werd in de tweede halve finale achtste, wat net genoeg was.

Voor Kramer betekent zijn finaleplek, waarvoor hij de basis legde door de tweede tussensprint te winnen, dat hij zijn laatste race nog niet heeft gereden. Uitschakeling had het einde van de imposante loopbaan van de viervoudig olympisch kampioen betekend.

In de tweede halve finale kostte het Bergsma alle moeite om zich te plaatsen. Drie rijders reden weg en in de groep die achterbleef lieten de favorieten Bergsma het kopwerk doen. Een zesde plek in de eindsprint redde hem, nadat het erop leek dat hij dacht dat de finish een ronde eerder al was.

In de halve eindstrijd worden zestien rondes verreden, met tussensprints in de vierde, achtste en twaalfde ronde. Daarbij zijn drie, twee en één punten te verdienen. Op de eindstreep liggen nog eens zestig, veertig, twintig, tien, zes en drie punten. Bij een gelijk puntentotaal wordt naar de tijd gekeken.

De finale van de massastart is zaterdag om 9.30 uur. Kramer en Bergsma vormen daarin ondanks hun moeizame verstandhouding een koppel. Voor de 35-jarige Kramer is het de laatste race uit zijn loopbaan.

Foto: ANP

Kramer is onervaren op massastart

Kramer reed pas voor de derde keer in zijn carrière een massastart op internationaal niveau. Zijn enige twee eerdere optredens waren op de Olympische Spelen van 2018, toen hij eveneens de finale haalde en Koen Verweij aan brons hielp.

De massastart is voor Kramer het derde onderdeel van deze Spelen. Op de 5 kilometer kon hij niet meedoen om de medailles en op de ploegenachtervolging greep hij met Patrick Roest en Marcel Bosker teleurstellend ook naast eremetaal.

Bergsma heeft veel meer ervaring op de massastart. De stayer, die op de 5 en 10 kilometer het podium niet haalde, werd in 2020 wereldkampioen op het onderdeel.

Bij de vrouwen gaan Irene Schouten en Marijke Groenewoud later op de ochtend, vanaf 8.45 uur, voor een finaleplek. Schouten veroverde vier jaar gelen olympisch brons in Pyeongchang.