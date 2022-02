Jorrit Bergsma en Sven Kramer hebben zaterdag geen medaille gepakt in de finale van de massastart op de Winterspelen in Peking. De Nederlanders bleken niet opgewassen tegen de favorieten, van wie de Belg Bart Swings historisch goud pakte.

Kramer zette in de beginfase van de finale, zijn laatste race ooit, een paar keer aan. De 35-jarige Fries kwam niet weg en liet het vervolgens lopen. In de slotfase bleek meedoen om eremetaal ook teveel gevraagd voor Bergsma, die zich nog wél tussen de favorieten begaf.

Van die favorieten bleek de 31-jarige Swings de sterkste in de eindsprint en zijn titel is bijzonder. Hij bezorgt België het eerste olympische goud ooit op de langebaan en pas het tweede goud ooit op de Winterspelen, na kunstrijders Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in 1948.

Naast Swings staan met Chung Jae-won (zilver) en Lee Seung-hoon (brons) twee Zuid-Koreanen op het podium. Bergsma werd negende in de uitslag en Kramer eindigde als zestiende en laatste.

Kramer had zich in zijn halve finale als zevende voor de eindstrijd geplaatst. In de tweede halve finale had Bergsma een stuk meer moeite, mede doordat hij het vuile werk moest opknappen voor de favorieten. Hij haalde het als nummer acht nipt.

Goudenmedaillewinnaar Bart Swings komt euforisch over de streep. Goudenmedaillewinnaar Bart Swings komt euforisch over de streep. Foto: ANP

Kramer is onervaren op massastart

Kramer reed pas voor de derde en vierde keer in zijn carrière een massastart op internationaal niveau. Zijn enige twee eerdere optredens waren op de Olympische Spelen van 2018, toen hij eveneens de finale haalde en Koen Verweij aan brons hielp.

De massastart was voor Kramer het derde onderdeel van deze Spelen. Op de 5 kilometer kon hij niet meedoen om de medailles en op de ploegenachtervolging greep hij met Patrick Roest en Marcel Bosker teleurstellend ook naast eremetaal.

Bergsma heeft veel meer ervaring op de massastart. De stayer, die op de 5 en 10 kilometer het podium niet haalde in Peking, werd in 2020 wereldkampioen op het onderdeel. Die ervaring bracht hem dus geen olympische medaille.

Bij de vrouwen plaatsten Irene Schouten en Marijke Groenewoud zich zoals verwacht voor de finale. Die race is om 10.15 uur.