Programma Nederlanders:

8.00 uur: massastart, halve finales

Met Bergsma en Kramer

8.45 uur: massastart, halve finales

Met Schouten en Groenewoud

Eerder:

Viermansbob stelt teleur

Welkom in het liveblog van de Olympische Winterspelen! Op de voorlaatste dag zijn er in Peking nog volop kansen op Nederlands eremetaal. Wat kunnen Jorrit Bergsma, Sven Kramer, Marijke Groenewoud en Irene Schouten op de massastart? We houden je hier op de hoogte!