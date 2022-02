Ivo de Bruin is zaterdag met de viermansbob slecht begonnen aan de Olympische Spelen in Peking. De Nederlandse bobbers bezetten na de eerste twee afdaling de 25e plaats.

Met piloot De Bruin en remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Dennis Veenker in de slee deed de viermansbob 59,85 seconden over de eerste afdaling, wat goed was voor de 26e plaats.

Ruim een uur later gingen de Nederlanders voor de tweede keer naar beneden. Met een tijd van 1.00,07 minuten waren ze langzamer dan in de eerste wedstrijd, maar ze klommen desondanks wel één plek in de tussenstand.

Met een totaaltijd van 1.59,92 minuten houdt De Bruin alleen de Zuid-Koreaan Youngjin Suk (2.00,05), Mattia Variola uit Italië (2.00,58) en de Jamaicaan Shanwayne Stephens (2.02,19) achter zich.

Regerend olympisch kampioen Francesco Friedrich is na de eerste twee afdalingen de snelste. De viervoudig wereldkampioen was na de eerste wedstrijd verrassend langzamer dan zijn landgenoot Johannes Lochner, maar in de tweede afdaling pakte hij alsnog de koppositie. Met een totaaltijd van 1.57,00 is Friedrich drie honderdsten sneller dan Lochner.

De viermansbob met de beste totaaltijd over de vier wedstrijden is olympisch kampioen. Zondag, op de slotdag van de Olympische Spelen, staan de laatste twee afdalingen op het programma. Die beginnen om 2.30 uur en 4.20 uur (Nederlandse tijd).

Het Yanqing National Sliding Centre, gelegen op zo'n 90 kilometer van Peking. Foto: AFP

De Bruin maakt olympisch debuut

De Bruin maakt in Peking op 35-jarige leeftijd zijn olympische debuut. De Noord-Hollander had zich op eigen kracht niet geplaatst voor de Olympische Spelen, maar hij kreeg van NOC*NSF alsnog een olympisch ticket uitgereikt.

Volgens de sportkoepel had de viermansbob zich door de coronapandemie niet optimaal kunnen voorbereiden op het wereldbekerseizoen. Ook kon De Bruin maandenlang niet beschikken over Janko Franjic, zijn beste remmer.

De Bruin kwam eerder op deze Spelen al in actie in de tweemansbob. Met Jelen Franjic als remmer bleef hij toen steken op een 23e plaats. Het beste resultaat dit seizoen van de viermansbob is een elfde plaats.