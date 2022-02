Sven Kramer begint zaterdag om 8.00 uur (Nederlandse tijd) aan mogelijk zijn laatste schaatswedstrijd. De Fries is bij de loting van de olympische massastart in de eerste halve finale geplaatst. Mocht Kramer de halve finale niet doorkomen, dan is dat het eindpunt van zijn profcarrière als schaatser.

Kramer strijdt in de eerste halve finale tegen onder anderen de Belg Bart Swings, de Zuid-Koreaan Chung Jae-won en de Chinees Ning Zhongyan. In beide halve finales rijden vijftien schaatsers. Alleen de beste acht gaan door naar de finale, later op zaterdag.

De 35-jarige Kramer doet voor de tweede keer mee aan de massastart op de Olympische Spelen. In 2018 eindigde hij als zestiende in de finale. Landgenoot Koen Verweij pakte toen het brons. Hij is er nu niet bij.

In de andere halve finale, die direct na de eerste halve eindstrijd wordt verreden, zit Jorrit Bergsma. De Nederlander geldt als een van de kanshebbers voor een medaille. Hij treft namen als Ruslan Zakharov, Joey Mantia en regerend olympisch kampioen Lee Seung-hoon.

Irene Schouten jaagt op haar derde gouden medaille. Irene Schouten jaagt op haar derde gouden medaille. Foto: Getty Images

Schouten in tweede halve finale

Bij de vrouwen doen Irene Schouten (tweede halve finale) en Marijke Groenewoud (eerste halve finale) mee aan de massastart. De halve finales bij de vrouwen zijn na de halve finales van de mannen.

Schouten hoopt, na winst op de 3 en 5 kilometer, haar derde olympische titel te pakken. De 29-jarige Noord-Hollandse, die in 2018 brons greep, moet dan zien af te rekenen met onder anderen titelhoudster Nana Takagi en Kim Bo-reum, die vier jaar terug het zilver pakte.

De finale bij de mannen is zaterdag om 9.30 uur. De eindstrijd bij de vrouwen begint om 10.00 uur.