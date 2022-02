Thomas Krol was altijd de aardige schaatser, die het ook prima vond om derde te worden. De afgelopen vier jaar leerde de 29-jarige Deventenaar om harder te worden, en om te winnen. Vrijdag leverde hem dat zijn eerste olympische titel op.

Krol is in het voorjaar van 2018 pas net overgestapt van Team Plantina naar Jumbo-Visma als zijn nieuwe coach hem apart neemt. "Je bent een labrador", zegt Jac Orie tegen zijn aanwinst. "Je kwispelt naar iedereen."

Krol had een paar maanden eerder zijn potentie getoond door bij de EK afstanden zilver op de 1.500 meter te winnen. Maar Orie was het vooral opgevallen dat de specialist op de middellange afstand zijn tegenstander Denis Yuskov alle ruimte gaf op een kruising, terwijl hij zelf voorrang had. De Rus profiteerde en won goud.

"Toen we later over dat EK spraken, waren de letterlijke woorden van Jac: 'Als je nog één keer voorrang verleent op de kruising, dan ram ik je eraf'", herinnert Krol zich vrijdag in de National Speed Skating Oval van Peking met een lach.

Orie wilde niet dat Krol opeens gemeen zou worden. "Maar wel harder", zegt de coach. "Thomas is een superaardige gast, een heel eerlijke gozer ook. Maar als je wil winnen, moet je je niet opzij laten zetten. Dat is niet altijd leuk voor een ander, maar dat is dan maar zo. Als je als als topsporter te veel rekening houdt met anderen, heb je de kans dat dat niet zo gunstig is voor je prestaties."

83 Bekijk hier hoe Thomas Krol goud verovert op de 1.000 meter

'Vroeger ontkurkte ik de champagne al als ik derde werd'

In zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma moet Krol wennen aan de directheid van zijn ploeggenoten. Als hij bij zijn eerste fietstraining na een kopbeurt van twee minuten aangeeft dat hij het hoge tempo niet langer volhoudt, roept Sven Kramer voor de grap: "Verscheur dat contract van Thomas maar, dat wordt helemaal niks."

"Ik heb in het begin vaak een pak op mijn broek gehad van Sven, die me even op scherp wilde zetten", aldus Krol. "In de loop van dat eerste seizoen ben ik op het juiste moment een keer een grote bek terug gaan geven. Zonder mezelf te verliezen; ik wil mezelf niet verloochenen en een ander persoon worden. Maar ik heb wel geleerd om mijn mannetje te staan."

De successen op het ijs volgen al snel. Krol verrast eind 2018 door de 1.500 meter te winnen bij de wereldbeker in Heerenveen, zijn eerste zege op het hoogste niveau. "Dat was echt een eyeopener. Vroeger ontkurkte ik de champagne al als ik derde werd. Nu wist ik opeens: als ik alles goed doe, kan ik zelfs winnen."

Na die doorbraak in Thialf groeit Krol uit tot een van de beste schaatsers ter wereld. Vrijdag in Peking begint hij daardoor als topfavoriet aan de olympische 1.000 meter en maakt hij die status waar. Met een tijd van 1.07,92 blijft hij de concurrentie ruim voor.

"Ik moest een pitbull worden en dat is gelukt", zegt Krol met een grote glimlach na de podiumceremonie in het schaatsstadion. "Ik ben bij tijd en wijle nog steeds heel aardig, maar eenmaal op de baan, moeten de tanden bloot en geef ik geen cadeautjes meer weg. Anders zou ik nooit winnen; dat is wat ik me vier jaar geleden gerealiseerd heb."