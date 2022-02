Thomas Krol vond het vrijdag heel vervelend om te zien dat zijn ploeggenoot Kai Verbij door een mislukte kruising een olympische medaille op de 1.000 meter kon vergeten. Maar de 29-jarige schaatser was uiteindelijk vooral dolgelukkig met zijn gouden plak.

Het is al jaren een droom voor Krol en Verbij: samen op het podium staan bij de Olympische Spelen. Vrijdag in Peking leken de boezemvrienden op de 1.000 meter in Peking op weg om hun missie te voltooien, maar op de laatste kruising van de slotrit ging het mis voor Verbij.

Krol, die met 1.07,92 de snelste tijd had staan, zag vanaf het middenterrein hoe Verbij diens razendsnel gestarte Canadese tegenstander Laurent Dubreuil voorrang verleende, waardoor de regerend wereldkampioen in één klap kansloos was voor een medaille.

"Het was ontzettend pijnlijk om te zien dat dit juist Kai overkwam", aldus Krol. "Hij is hij mijn concurrent, maar op de eerste plaats vooral ook mijn beste vriend. Ik had hem veel meer gegund."

Tegelijkertijd besefte de rijder van Jumbo-Visma direct dat zijn kansen op goud een stuk groter waren geworden door de pech bij Verbij. "Ik zat op dat bankje alleen nog maar naar het scorebord en het tijdsverschil met Dubreuil te kijken en te hopen dat het van groen naar rood zou gaan. Gelukkig gebeurde dat en heb ik goud. Voor mezelf ben ik natuurlijk ontzettend blij."

83 Bekijk hier hoe Thomas Krol goud verovert op de 1.000 meter

'Vreugde om mijn titel is niet minder groot'

Met een oerkreet en een sprong op het bankje vierde Krol het grootste succes uit zijn loopbaan. "Het staat buiten kijf dat ik meeleef met Kai, ik ga hem zo ook een dikke knuffel geven", zei hij.

"Maar de vreugde om mijn titel is er niet minder groot om. Ik ben hier voor mezelf, als topsporter moet je ergens egoïstisch zijn. Ik droom er al mijn hele leven van om olympisch kampioen te worden, heb er jaren hard voor gewerkt om hier te kunnen staan. Dat die droom nu is uitgekomen, is voor mij op dit moment het allerbelangrijkste, hoe kut het ook voor Kai is."

Vier jaar geleden had Krol misschien wel het tegenovergestelde gezegd. De rijder uit Deventer stond bekend als de te aardige en sociale schaatser. Zo zei hij na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van 2017 in de media dat hij het zou begrijpen als de geblesseerd geraakte Verbij zijn plek op de 1.000 meter zou krijgen, wat vervolgens ook gebeurde.

Krol miste daardoor voor de tweede keer op rij de Spelen, waarna hij besloot over te stappen naar de Jumbo-Visma-ploeg van coach Jac Orie. Daar leerde hij om harder te worden. En hij leerde vooral om te winnen.

"Ik ben bij tijd en wijle nog steeds heel aardig", zei Krol met een glimlach. "Maar op de baan geef ik geen cadeautjes meer weg. Je moet op het juiste moment je mannetje staan, dat is iets wat ik nu wel geleerd heb."