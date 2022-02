Hein Otterspeer had er vrijdag flink de pest in na zijn teleurstellende rit op de 1.000 meter. De sprinter eindigde ver buiten de medailles en is vooral niet te spreken over zijn start.

"Vanaf mijn allereerste pas gaat het mis", reageerde Otterspeer bij de NOS. "Ik zette mijn schaats in het ijs en stond klaar om te wachten tot ik in de starthouding werd geroepen. Precies op dat moment gleed mijn schaats weg uit de lijn waarin ik hem had neergezet."

"Ik begon daardoor steeds meer te glijden en toen schoot door mijn hoofd dat ik om een nieuwe start moest vragen. En dat heb ik niet gedaan, dus dat is superdom."

Na de moeizame start verliep de rest van de rit van de 33-jarige Otterspeer allesbehalve vlekkeloos. De olympisch debutant had een hand op het ijs nodig om een val te voorkomen en eindigde in een tijd van 1.08,80 op de tiende plaats.

"Eigenlijk loop je letterlijk en figuurlijk achter de feiten aan", vervolgde de rijder van team Reggeborgh, die daarna opnieuw terugkomt bij de start. "Als je dan weggaat, heb je echt het gevoel dat je met je schaatsen in het zand staat. Het is een soort langlaufen en dat moet je niet doen op schaatsen."

'Schaam me wel een beetje'

Otterspeer behoorde op voorhand samen met Kai Verbij en Thomas Krol tot de favorieten voor de medailles op de kilometer. Hij stond bij de World Cups dit seizoen bij de 1.000 meter twee van de drie keer op het podium, waarvan één keer op de hoogste trede.

De tiende plek kwam dan ook hard aan bij de drievoudig Nederlands kampioen sprint. "Alles was gewoon goed. Ik was ontzettend goed voorbereid en het spijt me dat ik niet alles heb kunnen laten zien. Ik schaam me hier wel een beetje voor."

De 1.000 meter kende in de persoon van Thomas Krol wel een Nederlandse winnaar. De rijder van Jumbo-Visma eindigde in een tijd van 1.07,92, gevolgd door Laurent Dubreuil (1.08,32) en Havard Lorentzen (1.08,48). Kai Verbij was door een mislukte kruising kansloos.