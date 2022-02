Hein Otterspeer probeerde zich twaalf jaar lang te plaatsen voor de Olympische Spelen. Toen hij vrijdag op 33-jarige leeftijd eindelijk zijn olympische debuut mocht maken op de 1.000 meter, verprutste hij zijn race al bij de start. "Ineens is het zo weg."

Een "jongensdroom voor een oude man", zei Otterspeer eind december met betraande ogen in Thialf, nadat hij zich eindelijk had geplaatst voor de Olympische Spelen. Bij de Zuid-Hollander kwamen veel emoties los na zijn derde tijd op de 1.000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Hier had hij, na jaren van blessureleed, zo naar gesnakt.

Maar nog voordat vrijdag het startschot in de National Speed Skating Oval had geklonken, ontaardde de olympische droom van Otterspeer in een nachtmerrie. Terwijl hij de starter "ready" hoorde roepen en in de starthouding zakte, gleed hij met zijn rechterschaats licht weg. Het bleek een kleine beweging met drastische gevolgen.

Otterspeer liet veel tijd liggen op de eerste 200 meter en kon de achterstand in het vervolg niet meer goedmaken. Met een tijd van 1.08,80 eindigde hij op een tiende plaats, bijna een seconde achter olympisch kampioen Thomas Krol. Voor zijn rit had hij nog gedacht dat hij sneller dan Krol kon schaatsen.

Otterspeer was na afloop zichtbaar diep teleurgesteld. "Ik kan niet geloven dat dit mijn Olympische Spelen zijn. Dit heeft me echt overvallen", zei hij. "Er is nu meer ongeloof en verbazing dan dat ik denk: ik ben niet goed genoeg. Dit is heel erg zuur."

'Heb niet laten zien wat ik kan'

'Had om een nieuwe start moeten vragen'

Bijna klinisch vertelde Otterspeer in de interviewruimte wat er seconde voor seconde was misgegaan bij de start van zijn olympische race. En dat terwijl hij in zijn twaalf jaar lange schaatscarrière waarschijnlijk bijna nooit had hoeven uitleggen hoe de eerste seconden vóór zijn wedstrijd waren verlopen.

"Ik stond klaar, zette mijn schaats in het ijs en op het moment dat de starter "klaar voor de start?" zei, gleed ik weg uit het spoortje. Dus mijn ideale lijn verplaatste zich en ik zakte in een bepaalde houding waarin ik niet wilde staan."

Precies op dat moment wilde Otterspeer een nieuwe start aanvragen. "Maar op het moment dat ik daaraan dacht, schoot hij. Dan weet je dat je moet gaan. Er is dan geen weg meer terug. In een split second is het in me opgekomen en dan is het te laat. Maar ik had gewoon om een nieuwe start moeten vragen."

Volgens Otterspeer is de start van cruciaal belang voor een goede 1.000 meter. "De eerste klap is een daalder waard", zegt hij daarover. Tijdens de eerste passen probeert een schaatser zo snel mogelijk op topsnelheid te komen. Gaan die mis, dan duurt dat veel langer, zoals bij Otterspeer.

'Mijn brandstof was op'

Otterspeer schoot in de stress toen hij was weggegleden bij de start. "Alles wat ik vooraf had bedacht, lukte niet. Goed de bocht in, dat soort dingen. Ik liet alles los waarmee ik bezig moest zijn. De spanningsboog knalde naar beneden."

Otterspeer kreeg pas na 200 meter het idee dat hij op de juiste snelheid was gekomen. "Maar op het rechte stuk was ik aan het lijmen, in de bocht moest ik ook nog snelheid maken en op het rechte stuk daarna moest ik opnieuw lijmen, want ik zat met een bepaalde stress in mijn lijf te schaatsen. Het ontspannende was eraf."

Na de tweede volle ronde, op 600 meter, was Otterspeer nog een tiende langzamer dan winnaar Krol. "Maar ik had het op dat moment al verbrast. Je moet een bepaalde ontspanning en kalme agressiviteit hebben. Maar als je in alles zo wild bent en je zoveel energie in de eerste 600 meter verbrandt, kom je geparkeerd te staan. Mijn brandstof was voor mijn gevoel al op."

De tiende plaats was niet zijn jongensdroom. "Nee, hou op, schei uit. Ik kan het niet geloven dat het zo overgegaan is, maar ik zal ermee moeten dealen. Ik dacht dat ik het ging doen. Maar ineens is het zo weg."