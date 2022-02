Kai Verbij baalde vrijdag flink na zijn dramatisch verlopen 1.000 meter op de Olympische Spelen in Peking. De 27-jarige Nederlander gold als een van de topfavorieten voor goud, maar greep door een mislukte kruising naast de medailles.

"Ik kan hier erg zielig gaan doen, maar dit kan gebeuren", was Verbij nog realistisch bij de NOS. "Ik baal er enorm van dat ik de rit niet heb kunnen afmaken, ik heb een sterke slotronde in mijn benen. Maar het is niet anders."

Verbij had met de Canadees Laurent Dubreuil een lastige tegenstander, die razendsnel opende. De Hoogmadenaar kon goed mee, maar moest bij de kruising voor het ingaan van de slotronde inhouden om de uiteindelijke zilverenmedaillewinnaar voorbij te laten gaan.

"Ik moest even rechtop en dan verlies je al snel kostbare tijd", vervolgde de regerend wereldkampioen op de 1.000 meter. "Of het dan zin heeft om door te rijden? Dat denk ik niet, met de tijd die je dan verliest, doe je sowieso niet mee."

"Misschien dat ik het niet wil laten zien, maar ik baal flink", aldus de rijder van Jumbo-Visma, die uiteindelijk de dertigste tijd klokte. "Dit is het absolute doemscenario. Er werd gemiddeld helemaal niet zo heel hard gereden en dus had plek één of twee er zeker in kunnen zitten. Het mocht niet zo zijn vandaag."

Net als voor Verbij liep de 1.000 meter ook voor Hein Otterspeer uit op een teleurstelling. Hij eindigde op de tiende plek. Thomas Krol maakte geen fout en veroverde het goud.