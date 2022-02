Kai Verbij zat er vrijdag flink doorheen na de olympische 1.000 meter. De regerend wereldkampioen begon als een van de favorieten voor goud, maar door een mislukte kruising waren zijn kansen op een medaille al na 700 meter verkeken.

Halverwege de laatste binnenbocht van zijn 1.000 meter kijkt Verbij opzij en weet hij al dat de komende kruising heel spannend gaat worden. Zodra hij tegelijk met zijn Canadese tegenstander Laurent Dubreuil het rechte stuk oprijdt en besluit om zijn benen stil te houden, weet hij zeker dat zijn olympische droom in Peking voorbij is.

"Het werd stil mijn hoofd, ik dacht even aan niks", zegt de 27-jarige Verbij een uurtje later over de fatale laatste wissel. "Het is een heel apart gevoel om zo lang naar een toernooi toe te werken en dan niet te kunnen laten zien wat ik in me heb."

Verbij had de pech dat zilverenmedaillewinnaar Dubreuil zowel de snelste opening (16,09) als de snelste eerste volle ronde (24,73) van het hele veld neerzette. De Nederlander reed zelf geen slechte eerste 600 meter - hij was één honderdste sneller dan de nieuwe olympisch kampioen Thomas Krol - maar dat bleek niet genoeg tegen de snelle Canadees.

"Ik ben absoluut niet de enige schaatser die vandaag in de problemen was gekomen tegen Laurent", aldus Verbij. "Pech hebben hoort ook bij topsport, maar het is wel ontzettend balen dat dit me op zo'n belangrijk moment gebeurt."

98 Verbij: 'Ik kan wel jankend voor de camera staan, maar dit is topsport'

'Ik had het zeker niet gehaald'

Op de beelden lijkt het of Verbij al voor het einde van de bocht wat inhield en dat hij door wat extra snelheid te maken misschien toch nog voor Dubreuil langs had kunnen kruisen.

"Dat is niet hoe ik het beleefd heb", zegt de sprinter van Jumbo-Visma. "Ik weet zeker dat ik het niet gehaald had en dat ik een diskwalificatie zou hebben gekregen. Ik had voor mijn eigen hachie kunnen gaan door vol gas te geven op de kruising, maar voor mijn gevoel had Laurent dan in moeten houden. En zo ben ik gewoon niet."

Coach Jac Orie zag het vanaf zijn plek op de kruising van dichtbij misgaan voor Verbij. "Misschien kon Kai er nog voorlangs, misschien ook niet. Ik durf dat niet te zeggen. Ik neem Kai in ieder geval helemaal niks kwalijk. Hij moest bij 60 kilometer per uur in een split second een keuze maken. Hij had kunnen zeggen: ik kwak dwars door Dubreuil heen, maar dat is niet hoe het hoort. Dit was een vorm van sportiviteit van Kai, maar het is natuurlijk heel rot voor hem."

Voor Verbij kwam er zo een einde aan weer een teleurstellende Spelen. Vier jaar geleden raakte hij ruim een maand voor de openingsceremonie in Pyeongchang geblesseerd, waarna hij na een slechte voorbereiding niet verder kwam dan een negende plek op de 500 meter en een zesde plek op de 1.000 meter.

"Ik heb niet echt positieve ervaringen met dit toernooi", zei Verbij met een flauwe glimlach. "Uiteindelijk is het maar een wedstrijd, het leven gaat door. Maar ik ben wel benieuwd hoe ik dit ga verwerken, want het doet nu veel pijn."