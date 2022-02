Topfavoriet Thomas Krol heeft vrijdag olympisch goud veroverd op de 1.000 meter bij de Winterspelen in Peking. Kai Verbij en Hein Otterspeer stelden teleur en liepen het podium mis.

Krol was de eerste Nederlander die op het ijs verscheen en kwam in zijn rit tegen de Noor Havard Lorentzen tot 1.07,92. Hij leek daarmee ruimte te laten voor zijn concurrenten, maar niemand kwam meer aan zijn tijd. Het zilver was voor de Canadees Laurent Dubreuil (1.08,32) en Lorentzen (1.08,48) pakte brons.

In de rit na Krol verloor Otterspeer van de Chinese kanshebber Ning Zhongyan in een tijd van 1.08,80, waarmee direct duidelijk was dat hij het podium niet zou gaan halen bij zijn olympische debuut. Hij werd uiteindelijk achtste.

Verbij reed in de slotrit tegen Dubreuil en beleefde een dramatische race. De wereldkampioen op de 1.000 meter moest inhouden op de laatste kruising en gaf daarna - in de wetenschap dat zijn kansen ten einde waren - niet meer vol gas, waardoor hij laatste werd in de einduitslag.

De 28-jarige Krol bezorgt Jumbo-Visma het eerste goud van deze Spelen en is als olympisch kampioen de opvolger van Kjeld Nuis, die dit jaar naast kwalificatie voor de 1.000 meter greep. De winnaar van goud op de 1.500 meter was als toeschouwer aanwezig bij de olympische race.

Kai Verbij besloot niet vol door te rijden na zijn moeilijke laatste kruising. Kai Verbij besloot niet vol door te rijden na zijn moeilijke laatste kruising. Foto: ANP

Nederland domineerde dit seizoen op 1.000 meter

De Nederlandse mannen domineerden het hele schaatsseizoen op de 1.000 meter. Bij iedere World Cup waaraan Krol, Verbij, Otterspeer en Nuis meededen was het podium oranje. Door de teleurstellende optredens van Verbij en Otterspeer bleef zo'n scenario op de Spelen dus uit.

Krol, die in Peking eerder zilver pakte op de 1.500 meter, was op basis van zijn sterke seizoen de grote favoriet. De regerend Europees en Nederlands kampioen op de kilometer won twee van de drie World Cups die hij reed.

De 1.000 meter voor mannen was het laatste individuele onderdeel van de Winterspelen. Zondag staat nog de massastart op het programma bij zowel de vrouwen als mannen.