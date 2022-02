Het internationale sporttribunaal CAS en antidopingbureau WADA beschuldigen elkaar van fouten in de veelbesproken dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva, die ondanks een positieve dopingtest actief mocht blijven op de Olympische Spelen in Peking.

Het CAS publiceerde vrijdag het volledige vonnis, nadat het maandag al uitspraak had gedaan. De rechters vinden dat de betrokken antidopingorganisaties veel te lang hebben gedaan over het onderzoeken van de urinetest die Valieva eind vorig jaar heeft ondergaan.

Die conclusie zet kwaad bloed bij het WADA. Volgens het antidopingbureau heeft het CAS de regels uit de antidopingcode genegeerd door Valieva ondanks de positieve test deze week te laten meedoen aan het individuele toernooi op de Spelen. De Russin had volgens het WADA een voorlopige schorsing moeten krijgen.

"Hiermee heeft het CAS-panel de code herschreven", aldus het WADA. "Dit bedreigt de integriteit van sportcompetities en het vertrouwen van atleten dat ze op een gelijk speelveld uitkomen. Het CAS schept hiermee een gevaarlijk precedent, waarvan het WADA hoopt en verwacht dat andere CAS-panels dat in de toekomst zullen corrigeren."

Instanties stapten tevergeefs naar CAS

Pas vorige week dinsdag, daags nadat Valieva met Rusland olympisch goud had gepakt in de landenwedstrijd, werd bekend dat er trimetazidine (een verboden hartmedicijn) in haar urine was gevonden.

Valieva werd daarop geschorst door het Russische antidopingbureau, maar die schorsing werd ingetrokken toen de kunstrijdster in beroep ging. Het IOC, schaatsbond ISU en het WADA spanden vervolgens zonder succes een rechtszaak aan bij het CAS.

Het betekende dat Valieva 'gewoon' individueel in actie kon komen in Peking, maar haar optreden verliep dramatisch. Ze kwam drie keer ten val in de vrije kür, verspeelde daarmee het goud en eindigde als vierde.