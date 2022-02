Jorrit Bergsma en Sven Kramer hebben elkaar nodig als ze zaterdag kans willen maken op een medaille bij de olympische massastart. Dat de schaatsers in Peking voor het eerst een duo vormen op het teamonderdeel, maakt de jacht op succes een stuk lastiger.

Kramer heeft in zijn appartement in het olympisch dorp een iPad met daarop de beelden van alle internationale massastartwedstrijden van de afgelopen vier jaar. "Inlezen", noemt bondscoach Jan Coopmans het huiswerk voor de 35-jarige Fries.

De viervoudig olympisch kampioen lacht even als hij donderdag na zijn training in de National Speed Skating Oval de vraag krijgt of hij de video's bekeken heeft. "Ja, ik heb die iPad niet in de hoek gedonderd", grapt hij. "Het is handig om te weten wie wat doet bij de concurrenten. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik niet veel ervaring heb op de massastart."

Kramer schaatste de 'minimarathon' over zestien rondes twee keer in internationaal verband: vier jaar geleden overleefde hij bij de Spelen van Pyeongchang de halve finales, waarna hij in de eindstrijd Koen Verweij aan brons hielp en zelf zestiende en laatste werd.

Toch koos bondscoach Coopmans eind december na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) verrassend voor Kramer naast de onomstreden Bergsma. De bondscoach zag geen geschikt alternatief, ook omdat specialist Arjan Stroetinga - de wereldkampioen van 2015 - na vorig seizoen besloot te stoppen en er maar negen Nederlandse mannen naar Peking mochten.

"We hebben niet de luxe om iemand zomaar aan te wijzen voor de massastart", zegt Bergsma, de wereldkampioen van 2020. "En op het moment is er ook niet een schaatser die dat echt zou verdienen. Dat betekent dat we realistisch moeten zijn: Sven en ik zijn een nieuwe koppel, dus het gaat zaterdag heel lastig worden."

Jorrit Bergsma en Sven Kramer trainden donderdag niet samen. Jorrit Bergsma en Sven Kramer trainden donderdag niet samen. Foto: ANP

'We moeten het vooral gaan dóén'

Bij de training van donderdag trainen Bergsma en Kramer zoals altijd met hun eigen ploeggenoten en niet met elkaar. De twee Friezen zijn nooit goede vrienden geweest, maar ze zeggen na afloop van de sessie beiden dat ze geloven in een goede samenwerking op de wedstrijddag. "Het is niet zo dat de een voor de ander moet werken om een sprint voor te bereiden", aldus Bergsma. "We moeten ervoor zorgen dat we om en om in kopgroepjes komen en dan onze kansen pakken."

Bondscoach Coopmans en de twee schaatsers spraken vlak voor de wedstrijd één keer uitgebreid met elkaar om de tactiek door te nemen. "Onze strategie lijkt me niet zo heel moeilijk: we gaan allebei de sprint niet winnen, dus we zullen het anders moeten oplossen", zegt Kramer. "Natuurlijk kunnen we een heel plan bedenken, maar in de koers kan het toch weer heel anders lopen."

Bergsma: "We hadden er eindeloos over kunnen praten, maar we moeten het vooral gaan dóén. We hebben elkaar nodig bij deze wedstrijd. Als Sven in een goede positie komt, dan houd ik de benen stil. Natuurlijk win ik het liefst zelf, maar het belangrijkste doel is dat een Nederlander als eerste over de finish komt."

De Amerikaanse wereldkampioen Joey Mantia, regerend olympisch kampioen Lee Seung-hoon uit Zuid-Korea en de Belg Bart Swings, de winnaar van olympisch zilver in 2018, zijn de snelste sprinters en daarmee de favorieten voor goud. "We kunnen op zoek gaan naar samenwerking met landen die ook geen sprint willen", aldus Kramer. "Maar ze zullen niet zo heel snel gaan samenwerken met Jorrit Bergsma en Sven Kramer."

Sven Kramer zwaait zaterdag na de massastart af. Sven Kramer zwaait zaterdag na de massastart af. Foto: ANP

Afscheid voor Kramer

Voor Kramer wordt het hoe dan ook een bijzondere dag, omdat de viervoudig olympisch kampioen zaterdag afscheid neemt als schaatser. Mogelijk komt het einde al in de halve finales, als hij bij de de beste acht moet eindigen om de eindstrijd te halen.

"De halve finale wordt waarschijnlijk nog lastiger dan de finale", zegt Kramer. "Maar vier jaar geleden ging ik ook fluitend door, dus het zal wel goed komen."

De succesvolste Nederlandse schaatser aller tijden vindt het niet gek dat hij afsluit met een onderdeel dat hij zelden gereden heeft. "Dat maakt me echt niet uit. Of ik er zin in heb? Ja, anders was ik hier niet geweest. Dan had ik donderdag al het vliegtuig naar huis gepakt."

De halve finales van de massastart voor mannen beginnen zaterdag om 8.00 uur Nederlandse tijd. De finale is om 9.30 uur. Bij de vrouwen, met Nederland als grote favoriet met Irene Schouten en Marijke Groenewoud, starten de halve finales om 8.45 uur en is de eindstrijd om 10.00 uur. Dat is de laatste race van het olympisch schaatstoernooi.