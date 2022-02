De ijshockeyers van Finland hebben vrijdag voor de derde keer de finale van de Olympische Spelen bereikt. In de eerste halve eindstrijd werd Slowakije met 2-0 verslagen.

Na zilver op de Winterspelen van 1988 en 2006 hopen de Finnen zondag op de slotdag in Peking voor het eerst goud te pakken. De tegenstander in de eindstrijd komt uit de tweede halve finale, die tussen Zweden en titelverdediger Rusland gaat.

Sakari Manninen opende in de eerste periode de score namens de Finnen. Slowakije, dat in de kwartfinales de Verenigde Staten via shoot-outs had uitgeschakeld, miste heel wat kansen op de gelijkmaker.

Volg breaking sportnieuws Volgen Ontvang meldingen van het belangrijkste sportnieuws

Nadat de Slowaken in de slotfase hun keeper hadden gewisseld voor een extra veldspeler, besliste Harri Säteri de wedstrijd door de puck in het lege doel te schuiven.

Finland eindigde in 1988 als tweede achter de Sovjet-Unie. In 2006 werd met 3-2 van Zweden verloren. Het Scandinavische land pakte ook al vier keer brons op de Spelen. Vier jaar geleden ging het goud naar Rusland, dat Duitsland na verlenging met 4-3 versloeg.