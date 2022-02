Freestyleskiester Eileen Gu heeft vrijdag bij de Olympische Spelen voor een unieke prestatie gezorgd door haar derde medaille te veroveren. De Chinese tiener was de beste op het onderdeel halfpipe.

De achttienjarige Gu domineerde al in de kwalificaties en was in de strijd om de medailles met een beste score van 95,25 een klasse apart. Titelverdedigster Cassie Sharpe (90,75) uit Canada werd tweede. Het brons ging naar Sharpes landgenote Rachael Karker, die 87,75 noteerde.

Gu is door haar winst de beste jonge olympiër aller tijden. Niet eerder veroverde iemand onder de negentien jaar drie olympische medailles. Tijdens deze Spelen won ze ook al goud op het onderdeel big air en zilver op de slopestyle. Daarnaast is ze de eerste freestyleskiester die drie medailles op dezelfde Olympische Spelen verovert.

Gu, die werd geboren in San Francisco als dochter van een Amerikaanse vader en Chinese moeder, bevestigt met haar optreden in het Genting Snow Park haar sterrenstatus in China. Ze was de grote favoriete voor eremetaal nadat ze de eerste vrouw was geworden die in haar eerste seizoen goud won op drie disciplines bij de X Games, voor de freestyleskiërs het belangrijkste toernooi ter wereld.

De keuze van Gu om niet voor de Verenigde Staten maar voor China uit te komen, deed in de VS een hoop stof opwaaien. Haar keuze wordt door sommigen gezien als teken van steun aan het omstreden beleid van de Chinese president Xi Jinping. Daarmee steunt ze volgens hen indirect de schendingen van mensenrechten.

China is door het goud van Gu opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel. Het gastland van de Winterspelen veroverde acht keer goud, viermaal zilver en twee keer brons. Nederland staat met zes keer goud op de zevende plek.