De Nederlanders komen aan het einde van deze 1.000 meter in actie. Er zijn vijftien ritten te verrijden; de Nederlanders komen uit in de laatste drie races van de dag. Thomas Krol rijdt in rit 13 tegen de Noor Havard Holmefjord Lorentzen. In rit 14 neemt Hein Otterspeer het op tegen de Chinees Ning Zhongyan. En als allerlaatste komt Kai Verbij in actie tegen de Canadees Laurent Dubreuil, in rit 15.