IOC-voorzitter Thomas Bach heeft vrijdag hard uitgehaald naar de begeleiders van de op doping betrapte kunstrijdster Kamila Valieva. De Duitse bestuurder vond het "huiveringwekkend" om te zien hoe de vijftienjarige Russische werd opgevangen nadat ze op dramatische wijze een medaille had misgelopen.

"Ze stond onder een ongelooflijk mentale druk en misschien had ze gewild om direct het ijs te verlaten en deze rel achter zich te laten", zei Bach, die de finale van het kunstrijden via de televisie volgde, vrijdag op een persconferentie. "Ik zag bij elke beweging de immense druk op haar, het ging mijn verbeelding te boven bij een meisje van vijftien jaar. Ik was zeer verontrust."

"Maar dat was niet alles. Het was huiveringwekkend om te zien met welke enorme kilheid ze na afloop werd opgevangen door haar entourage, in plaats van haar troost of hulp te bieden. Het werd alleen maar erger toen ik de lichaamstaal van haar entourage zag. Het was minachtend. Hoe kun je zo kil zijn tegen je atleet?"

De vijftienjarige Valieva kwam donderdag verschillende keren ten val in de vrije kür, waardoor ze haar koppositie na de korte kür verspeelde. Ze bleef zelfs buiten de medailles en eindigde als vierde.

78 Bekijk de mislukte kür die kunstrijdster Valieva olympisch goud kostte

Coach Valieva is berucht

Hoewel Bach haar naam niet noemde, was zijn kritiek hoogstwaarschijnlijk gericht op Valieva’s coach Eteri Tutberidze. Op beelden na afloop van de kür zegt Tutberidze in het Russisch tegen Valieva: "Waarom heb je het laten lopen? Leg het aan me uit: waarom ben je gestopt met vechten?"

Tutberidze is berucht in de kunstrijwereld. De coach, die een beroemdheid is in Rusland, houdt er een spartaans regime op na, waardoor veel jonge kunstrijdsters de afgelopen jaren abrupt het team hebben verlaten.

Bach heeft er geen vertrouwen in dat Valieva bij terugkomst in Rusland goede hulp krijgt. "Ik kan haar alleen maar hulp van haar familie en vrienden wensen om haar uit deze ongelooflijk moeilijke situatie te helpen. Ik kan er alleen maar op hopen. Ik hoop niet dat dit een dramatische ervaring voor zo'n jonge vrouw is geweest."

Eteri Tutberidze naast Kamila Valieva. Eteri Tutberidze naast Kamila Valieva. Foto: Getty Images

'We kunnen niet iemand aanklagen'

Bach is het er niet mee eens dat de het international olympisch comité (IOC) voor meer druk heeft gezorgd door Valieva’s deelname aan de Olympische Spelen proberen te blokkeren met een gang naar het internationaal sporttribunaal CAS.

Het IOC spande de zaak aan nadat het Russische antidopingbureau RUSADA de voorlopige schorsing van Valieva had ingetrokken. Valieva testte eind december positief op trimetazidine, een verboden hartmiddel, maar pas vorige week dinsdag werd de uitslag bekend. Het CAS stelde Valieva echter in het gelijk, omdat ze als minderjarige een beschermd persoon is en ze te weinig tijd had om zich te verdedigen.

"We zijn naar de rechtbank gegaan om haar niet te laten deelnemen, maar we verloren de zaak en hebben de uitspraak moeten respecteren", aldus Bach. "Als je dat niet doet, is er geen internationale sport."

Bach vindt ook niet dat het IOC te weinig heeft gedaan om de op doping betrapte Valieva van de Spelen te weren. "We zijn geen politie en kunnen niet iemand aanklagen. Onze sancties zijn erg beperkt. We hebben het ook in het verleden vaak geprobeerd, maar dat is niet gelukt."