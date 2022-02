Miho Takagi geldt al jaren als een van de beste schaatssters ter wereld, maar op de belangrijkste momenten ging het vaak net mis voor de Japanse. Donderdag won ze op de 1.000 meter in Peking eindelijk haar eerste individuele olympische titel en dat was ook voor haar Nederlandse coach Johan de Wit een heel bijzonder moment.

Als De Wit op 6 september 2018 uit het raam van zijn appartement op zeven hoog in de Japanse stad Obihiro kijkt, ziet hij alleen duisternis. Alle elektriciteit op het noordelijke eiland Hokkaido is uitgevallen door een aardbeving met een magnitude van 6.7.

"We hadden helemaal geen licht, niet eens kaarsen", zegt de Noord-Hollandse coach. "Aardbevingen zijn vrij normaal in Japan, maar dit was echt heftig."

Na een kwartier in het donker hoort De Wit iemand op zijn deur kloppen. Als hij opendoet, ziet hij zijn beste schaatsster met een lampje op haar hoofd en een paar zaklantaarns in de armen. Terwijl alle verkeerslichten uit waren, had Takagi vijftien minuten gefietst om bij het huis van haar coach te komen. "Ik moest wel naar jullie toe", zegt de Japanse tegen de bezorgde De Wit. "Want anders hadden jullie geen licht gehad."

Het verhaal typeert de 27-jarige Takagi, zegt De Wit donderdag in de National Speed Skating Oval van Peking. "Zij is gewoon normaal. En heel attent", aldus de Nederlander, die in 2015 begon als bondscoach van Japan. "Topsporters moeten zogenaamd egoïstisch zijn, maar dat is Miho totaal niet."

De 42-jarige De Wit is al zestien jaar schaatscoach, maar nog nooit had hij zo'n bijzondere band met een sporter als met Takagi. "Haar Engels is niet heel goed en ik versta maar een beetje Japans, maar we begrijpen elkaar gewoon. Ik kan niet goed uitleggen hoe dat werkt, behalve dat ik kan zeggen dat ik ongelooflijk veel respect voor haar heb."

Een omhelzing tussen Miho Takagi en Johan de Wit. Een omhelzing tussen Miho Takagi en Johan de Wit. Foto: AP

'Ze blokkeerde op de belangrijke momenten'

De Wit moest vorige week maandag op een livestream op zijn laptop bekijken hoe Takagi op de 1.500 meter haar favorietenrol weer niet kon waarmaken. De wereldrecordhoudster eindigde als tweede, achter Ireen Wüst.

"Misschien was het maar goed dat ik in isolatie zat", zegt De Wit, die vlak voor het begin van de Spelen positief testte op corona en uiteindelijk dertien dagen in een quarantainehotel moest verblijven. "Want ik ben echt heel erg ziek geweest van die 1.500 meter."

Takagi is de zeldzame schaatser met een wereldtitel allround (2018) én een wereldtitel sprint (2020). Maar op de Spelen en bij de WK afstanden lukte het haar maar niet om een gouden medaille te winnen op een individuele afstand. "Miho is altijd goed in februari, maar altijd was het ook net niet", aldus De Wit. "Ik denk dat ze toch wat blokkeerde op de belangrijkste momenten, anders kan ik het ook niet verklaren."

Vier jaar geleden werd Takagi met het Japanse team olympisch kampioen op de ploegenachtervolging, maar slaagde haar missie niet op de 1.000 (brons), 1.500 (zilver) en 3.000 meter (vijfde plek). In Peking kwamen daar drie zilveren medailles bij (500 en 1.500 meter en de ploegenachtervolging).

Vrijdag op de 1.000 meter volgde dan eindelijk het langverwachte goud. Takagi reed een foutloze rit en was ruim sneller dan de nummer twee Jutta Leerdam. "Choken deed Miho deze keer niet", zegt De Wit met een glimlach. "Dit is een grote opluchting, ook dat ik er bij kon zijn. Ik ben echt apetrots."