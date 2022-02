De Oekraïense bobsleester Lidiia Hunko is bij de Olympische Spelen in Peking betrapt op doping. Het internationale testbureau ITA trof bij een controle op 14 februari een stof aan die op de lijst van verboden middelen staat.

Hunko is voorlopig geschorst. Ze eindigde op de Spelen als twintigste en laatste in de monobob. Hunko is het derde dopinggeval in Peking en de tweede Oekraïense die wordt betrapt.

Eerder werd de Oekraïense langlaufster Valentina Kaminska positief bevonden op drie verboden middelen, waaronder een vorm van anabole steroïden. De Iraanse skiër Hossein Saveh Shemshaki was de eerste bij wie in Peking doping werd aangetroffen.

De dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva kreeg de meeste aandacht. De pas vijftienjarige Valieva bleek al in december bij de Russische kampioenschappen positief te zijn getest op het middel trimetazidine, maar dat werd pas tijdens de Spelen bekend.

Omdat de voorlopige schorsing van Valieva werd opgeheven en het internationaal olympisch comité (IOC) zonder succes in beroep ging bij sporttribunaal CAS , mocht ze toch meedoen op de Spelen. De Russin kwam echter ten val in de olympische finale en eindigde teleurstellend als vierde.