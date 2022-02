Noorwegen heeft het grootste aantal gouden medailles op één Olympische Winterspelen geëvenaard. De winst van de mannen op de noordse combinatie donderdag betekende het veertiende goud voor Noorwegen in Peking.

Op de vorige Spelen, vier jaar geleden in Pyeongchang, haalde Noorwegen ook al veertien keer goud, net als Duitsland. Canada veroverde tijdens de Spelen in eigen land in 2010 eveneens veertien keer goud.

De kans is groot dat Noorwegen het record deze Spelen alleen in handen krijgt. In de komende dagen worden nog meerdere medailles verdeeld bij de biatlon en het langlaufen, onderdelen waar Noorwegen traditioneel sterk op is. Deze Spelen kwamen tot dusver negen van de veertien gouden medailles voor Noorwegen uit die twee sporten.

Naast de veertien gouden medailles won Noorwegen in Peking tot nu toe zeven keer zilver en acht keer brons. Daarmee gaat het ruimschoots aan de leiding in het medailleklassement. Duitsland blijft nog het dichtst in de buurt met tien keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons. Na donderdag zijn op deze Spelen nog zeventien olympische titels te vergeven.

Nederland staat met de zilveren medaille van Jutta Leerdam op de 1.000 meter donderdag zevende op de medaillespiegel, met zes keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons. Met de 1.000 meter voor mannen (vrijdag) en de massastart voor zowel de mannen als de vrouwen (zaterdag) heeft Nederland nog drie kansen om de medailleoogst te vergroten.

