De internationale schaatsfederatie ISU is van plan de minimumleeftijd te verhogen voor kunstschaatssters die aan internationale wedstrijden deelnemen. Nu moeten de rijdsters minstens vijftien jaar zijn. Maar als het aan de ISU ligt, moeten ze in de toekomst minimaal zeventien jaar oud zijn.

Het voorstel is naar de aangesloten landen gestuurd en wordt besproken tijdens het volgende congres van de ISU. Dat congres vindt van 6 tot en met 10 juni plaats op het Thaise eiland Phuket.

De minimumleeftijd moet in twee stappen verhoogd worden. In het seizoen 2023/2024 moet de minimumleeftijd zestien jaar zijn en een seizoen later zeventien jaar.

De minimumleeftijd voor kunstschaatssters is al langer een controversieel onderwerp. Als de wijziging wordt doorgevoerd, is er niet langer sprake van zogenoemde protected persons, een term die het wereldantidopingagentschap WADA hanteert voor sporters onder de zestien jaar.

Lindsay van Zundert zal geen last hebben van de mogelijke nieuwe regel. Foto: Getty Images

Valieva en Van Zundert hebben geen last van nieuwe regel

Mocht het voorstel van de ISU worden ingewilligd, dan heeft dat gevolgen voor de nieuwe generatie kunstschaatssters. Voor de huidige generatie valt dat mee, want de verhoging vindt dus in twee stappen plaats. Daar valt ook de veelbesproken Kamila Valieva onder.

De Russische is vijftien jaar en wordt in april zestien. Ze voldoet daarom in 2023 en 2024 aan de vereiste leeftijdsgrens van zestien en zeventien jaar. Valieva lag ondanks een positieve dopingtest op koers voor olympisch goud in Peking, maar eindigde donderdag mede door twee valpartijen als vierde.

Ook voor Lindsay van Zundert heeft het voorstel geen gevolgen. De Nederlandse is nu al zeventien jaar en voldoet hoe dan ook aan de nieuwe leeftijdsgrenzen.