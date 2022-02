De Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen gaan volgende week dinsdag op bezoek bij het koninklijk paar op Paleis Noordeinde, zo is donderdag bekendgemaakt. De medaillewinnaars zijn uitgenodigd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Nederland staat inmiddels op vijftien medailles Peking. Zondag is de sluitingsceremonie.

Voorafgaand aan het bezoek dinsdag in Den Haag worden de sporters en hun coaches in de Ridderzaal toegesproken door premier Mark Rutte en minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport. Minister Helder zal de sporters vervolgens huldigen.

Vervolgens gaat het gezelschap naar Paleis Noordeinde, waar zij zullen worden opgewacht door het koninklijk paar.

Nederland besloot begin dit jaar geen regeringsdelegatie naar de Winterspelen te sturen. Het kabinet nam dat besluit, omdat er vanwege de coronarestricties geen Nederlanders welkom zijn in China. De koning liet eerder al weten om die reden ook niet naar de Olympische Winterspelen te gaan.

Bij de Olympische Spelen in Tokio in de zomer van vorig jaar was ook geen Nederlandse regeringsdelegatie aanwezig, omdat daar ook geen Nederlanders naartoe mochten.