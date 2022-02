Kunstrijdster Lindsay van Zundert kan na haar succesvolle olympisch debuut niet wachten om haar moeder eindelijk te knuffelen. De zeventienjarige Nederlandse vond het moeilijk om ruim twee weken in het buitenland te verblijven, zonder dat ze haar moeder fysiek kon zien.

Na de olympische finale, waarin ze een persoonlijk record noteerde, deed Van Zundert een ontboezeming in de interviewruimte in het Capital Indoor Stadium: ze heeft op haar bed in het olympisch dorp een paar traantjes moeten laten omdat ze haar familieleden niet kon omhelzen.

Van Zundert zei vorige week al dat ze een hechte band met haar familie heeft. Haar moeder Chantal werkte altijd thuis omdat ze Van Zundert op die manier naar de trainingen in België en Breda kon brengen.

Vlak voor de Spelen werkte Van Zundert een week lang een trainingsstage in Heerenveen af. Haar oma Sonja verbleef toen in hetzelfde hotel zodat de kunstrijdster altijd een familielid om zich heen had.

"Als ze er dan niet bij kunnen zijn als het moment daar is, is dat echt wel jammer", aldus Van Zundert, die in Peking vaak facetimet met haar familie. "Het liefst zou je meteen na de kür naar boven lopen en ze een dikke knuffel en kus geven. Dat ging nu niet, en dat was best wel moeilijk."

"Ik heb mama één dag gezien voor de Spelen, maar we konden elkaar geen kus of knuffel geven vanwege corona. Ook dat is best wel moeilijk geweest. Maar ik heb me sterk gehouden. Na zo'n mooie prestatie hoop ik dat ik ze trots heb gemaakt. Als ik thuiskom, ga ik ze eerst drie uur lang knuffelen."

Lindsay van Zundert donderdag tijdens haar vrije kür. Lindsay van Zundert donderdag tijdens haar vrije kür. Foto: Getty Images

'Beste wat me tot nu is overkomen'

De opgeluchte Van Zundert zegt met een goed gevoel huiswaarts te keren, omdat ze de olympische finale haalde. Hoewel ze daarin twee slippertje maakte, noteerde ze met een totaalscore van 175,81 punten een nieuw persoonlijk record. Daarmee eindigde ze als achttiende.

Maar vooral de hele belevenis rondom haar eerste Spelen is de olympisch debutante bijgebleven. Twee weken geleden droeg Van Zundert met Kjeld Nuis de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie, wat een eerbetoon van NOC*NSF aan de terugkeer van Nederland bij het olympische kunstrijden was. Van Zundert was de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen in 46 jaar.

"Ik kan niet anders zeggen dan dat het super was om dit allemaal mee te maken", zegt Van Zundert. "Het is gewoon fantastisch. Dit is het beste wat me tot nu toe is overkomen in het kunstschaatsen. Ik heb hier van elke dag genoten. Dit was echt een wauw-ervaring."

Populariteit flink toegenomen

Van Zundert had in Peking al wel doorgekregen dat ze wat had losgemaakt in Nederland. Na haar korte kür had ze driehonderd volgverzoeken gekregen via Instagram, Snapchat en TikTok.

"Als ik alle verzoeken had geopend, was ik tot drie uur 's nachts nog bezig", zegt ze. Voor de Spelen had ze vierduizend volgers. Dat waren er donderdag al bijna negenduizend. "Het gaat heel snel. Maar het is wel heel leuk."

Bij thuiskomst zal Van Zundert niet alleen haar moeder omhelzen, maar ook met haar familie uit eten gaan. Haar oom had beloofd dat hij alle familieleden naar de Griek zou meenemen, omdat Van Zundert smult van de Griekse keuken.

Bovendien zal ze ook beginnen met autorijlessen. Vlak voor de Spelen haalde ze haar scooterrijbewijs. "Dan kan ik straks zelf met de auto naar de ijsbaan. Dat zal voor mama ook een heleboel schelen."