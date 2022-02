De op doping betrapte kunstrijdster Kamila Valieva heeft donderdag op dramatische wijze naast een medaille gegrepen op de Olympische Spelen in Peking. Ruim een week na de bekendmaking van haar positieve dopingtest kwam de vijftienjarige Russin maar liefst drie keer ten val in de olympische finale, waardoor ze slechts vierde werd. De Nederlandse Lindsay van Zundert eindigde als achttiende.

Valieva was dinsdag met een score van 82,16 punten nog de beste in de korte kür, maar door de drie valpartijen in de vrije kür verspeelde ze haar royale voorsprong. Met een totaalscore van 224,09 punten viel ze zelfs terug naar de vierde plaats.

Het goud was voor de Russische Anna Shcherbakova (255,95 punten). Alexandra Trusova (251,73 punten) uit Rusland pakte het zilver en de Japanse Kaori Sakamoto (233,13 punten) legde beslag op het brons.

De vierde plaats is voor Valieva een dramatisch einde na een wereldwijde rel rondom een positieve dopingtest die ze eind december onderging. Pas vorige week dinsdag, daags nadat Valieva met Rusland goud had gewonnen in de landenwedstrijd, maakte het testlaboratorium in Stockholm bekend dat er trimetazidine in haar monster was aangetroffen, een verboden hartmedicijn.

Het Russisch antidopingbureau RUSADA schorste Valieva daarop voor onbepaalde tijd, maar die schorsing werd ingetrokken toen de Russische kunstrijdster beroep aantekende. Volgens Valieva is de trimetazidine in haar lichaam terechtgekomen doordat ze uit het glas van haar opa gedronken had. Haar opa is een hartpatiënt.

Het internationaal olympisch comité (IOC), wereldantidopingbureau WADA en de internationale schaatsbond ISU spanden vervolgens een rechtszaak bij het internationaal sporttribunaal CAS aan om te voorkomen dat Valieva kon meedoen aan de vrouwenwedstrijd. Het CAS stelde Valieva echter in het gelijk, omdat ze als minderjarige een beschermde persoon is en ze te weinig tijd had gekregen om zich te verdedigen.

Het IOC besloot vervolgens geen podiumceremonie te houden als Valieva een medaille zou winnen. Dat is nu niet het geval. Shcherbakova, Trusova en Sakamoto kregen donderdag al op Medal Plaza een medaille om de nek gehangen.

Van Zundert wordt achttiende

Van Zundert eindigde bij haar olympische debuut in een nieuw persoonlijk record op een achttiende plaats. De zeventienjarige Nederlandse was al als vierde op het ijs gekomen en daardoor al vroeg op de avond klaar.

De vrije kür van de zeventienjarige Van Zundert in het Capital Indoor Stadium werd door een negenkoppige jury beoordeeld met 116,57 punten, net onder haar persoonlijk record van 116,78 punten. Boven op haar 59,24 punten uit de korte kür van afgelopen dinsdag kwam ze uit op 175,81 punten. Zo hoog heeft ze niet eerder gescoord.

Het oude persoonlijk record van Van Zundert stond op 174,50 punten. Dat aantal noteerde ze tijdens het WK van vorig jaar in Stockholm, waar ze zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen.

Van Zundert was de eerste Nederlandse deelneemster aan het olympische kunstrijden in 46 jaar. Zij volgde Dianne de Leeuw op, die voor de Spelen in Peking in 1976 de laatste Nederlandse kunstrijdster was en destijds zilver won. Sjoukje Dijkstra is nog altijd de enige Nederlandse olympisch kampioen in het kunstrijden. Zij veroverde in 1964 goud.