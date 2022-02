Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft donderdag haar persoonlijk record verbeterd in de finale van de Olympische Winterspelen in Peking. De Nederlandse noteerde een totaalscore van 175,81 punten. De op doping betrapte Kamila Valieva, die topfavoriet voor goud is, moet nog in actie komen.

De vrije kür van de zeventienjarige Van Zundert in het Capital Indoor Stadium werd door een negenkoppige jury beoordeeld met 116,57 punten, net onder haar persoonlijk record van 116,78 punten. Bovenop haar 59,24 punten uit de korte kür van afgelopen dinsdag kwam ze uit op de 175,81 punten. Zo hoog scoorde ze nog nooit.

Het oude persoonlijk record van Van Zundert stond op 174,50 punten. Dat aantal noteerde ze tijdens het WK van vorig jaar in Stockholm, waar ze zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen.

Het is nog niet duidelijk op welke positie Van Zundert eindigt op de Olympische Spelen. De finale is nog bezig en duurt tot 22.00 uur. De Nederlandse debutante stond al als vierde op het ijs. In totaal doen er 25 kunstrijdsters mee aan de olympische finale.

Van Zundert was de eerste Nederlandse deelneemster aan het olympische kunstrijden in 46 jaar. Ze volgde Dianne de Leeuw op, die voor de Spelen in Peking in 1976 de laatste Nederlandse kunstrijdster was en destijds zilver won. Sjoukje Dijkstra is nog altijd de enige Nederlandse olympisch kampioen in het kunstrijden. Zij veroverde in 1964 goud.

In de olympische finale zijn alle ogen gericht op Valieva. De vijftienjarige Russische werd eind december op doping betrapt, maar mag desondanks meedoen aan de Spelen omdat ze pas vorige week dinsdag de uitslag ontving. Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft wel besloten geen podiumceremonie te houden als Valieva een medaille wint. Die kans is groot: Valieva noteerde met afstand de hoogste score in de korte kür.

Van Zundert valt bijna

Van Zundert plaatste zich dinsdag als 22e voor de finale, waarmee haar Olympische Spelen al waren geslaagd. Aan haar vrije kür was duidelijk te zien dat daarmee alle last van haar schouders was gevallen.

In de korte kür deed Van Zundert nog een combinatie van een 'triple Lutz' en een 'double Toeloop', terwijl ze van plan was om een 'triple Lutz' en een 'triple Toeloop' te doen. In de finale bleef ze opnieuw steken op een 'triple Lutz' en een 'double Toeloop'.

Van Zundert ging bij een 'Triple Flip' bijna onderuit, maar ze wist net op tijd de balans te hervinden. Daarna voltooide ze vrij vlekkeloos haar kür en kwam ze uit op haar beste totaalscore in haar loopbaan.