Thomas Krol, Hein Otterspeer en Kai Verbij starten vrijdag in de laatste drie ritten van de olympische 1.000 meter in Peking. Krol komt als eerste de baan op en daarna Otterspeer. Verbij rijdt in de slotrit.

De 29-jarige Krol rijdt in de dertiende rit (van de vijftien) tegen de Noor Havard Lorentzen. Krol, die al het zilver pakte op de 1.500 meter in Peking, start in de binnenbaan. De schaatser uit Deventer geldt als een van de favorieten voor het goud.

Een rit later neemt Otterspeer het op tegen de Chinees Ning Zhongyan. De 33-jarige Zuid-Hollander maakt zijn debuut op de Olympische Spelen. Otterspeer begint zijn 1.000 meter in de buitenbaan.

In de slotrit schaatst Verbij tegen de Canadees Laurent Dubreuil, de wereldkampioen op de 500 meter. Verbij is eveneens een van de favorieten voor goud op de 1.000 meter. De Nederlander, die in de buitenbaan start, werd vorig jaar en in 2019 de wereldkampioen op deze afstand.

De 1.000 meter bij de mannen begint vrijdag om 9.30 uur (Nederlandse tijd). Er komt in ieder geval een nieuwe olympisch kampioen, want titelhouder Kjeld Nuis slaagde er in december niet in om zich te plaatsen voor deze afstand in Peking.