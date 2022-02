Jutta Leerdam was donderdag blij met haar zilveren medaille op de olympische 1.000 meter in Peking, maar baalde wel flink van haar misser. De Nederlandse had naar eigen zeggen wel een goede kans op goud.

"Zonder die misser en hand op het ijs had ik kunnen winnen. Je krijgt namelijk veel druk op je benen en dan knal je vol met zuur. Dat vind ik wel jammer. Het had in ieder geval een halve seconde gescheeld. Maar ook dat had nog zilver kunnen zijn", zei Leerdam in gesprek met de NOS.

De 23-jarige Leerdam moest in de eerste ronde haar hand even op het ijs houden om in de binnenbocht in balans te blijven. Ze klokte met 1.13,83 nog wel de snelste tijd van het moment, maar Miho Takagi dook er daarna onder en pakte het goud in 1.13,19.

"Ik dacht wel even: als dit maar goed gaat. Ik baalde onderweg van de misser. Maar ik wist wel dat ik gewoon door moest gaan. Het kwam denk ik door de snelheid, want ik ging echt hard. Het was een beetje een gekke kruising ook, maar achteraf ben ik wel blij met zilver."

55 Bekijk hoe Leerdam na misslag alsnog zilver pakt op 1.000 meter

Leerdam spreekt van 'gemixte emoties'

Leerdam werd in 2020 wereldkampioene op de 1.000 meter en vorige maand nog Europees kampioene op deze afstand. Ze gold in Peking als een van de favorieten voor goud, maar moest het dus doen met zilver. Dat leverde Leerdam dan ook "gemixte emoties" op.

"Er ligt best wel veel druk op. Dat is niet direct negatief, maar je moet het wel nog even doen. Ik probeer gewoon plezier te maken en ik heb het ook enorm naar mijn zin. Ik kan heel trots zijn op de route die ik heb bewandeld. Ik ben Europees kampioen en tweede op de Spelen. Ik kan daar gewoon heel blij mee zijn", besloot ze.

Leerdam reed in Peking naast de 1.000 meter ook de 500 meter. Op die afstand werd ze vijfde. Achter Leerdam pakte Brittany Bowe het brons op de 1.000 meter. Antoinette de Jong werd vijfde en Ireen Wüst zesde.