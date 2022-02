Jutta Leerdam was donderdag blij met de zilveren medaille op de olympische 1.000 meter in Peking, ook al had ze het gevoel dat ze zonder haar grote misslag in de derde bocht misschien wel had kunnen winnen.

"Als ik die misser niet had gehad, was ik dicht bij goud geweest", aldus Leerdam. "Ik baal omdat ik denk dat er meer in had gezeten. Maar ik mag ook trots zijn dat ik ondanks die fout een heel goede rit heb gereden en tweede ben geworden."

De 23-jarige Nederlandse moest in de eerste volle ronde haar hand even op het ijs houden om in de binnenbocht in balans te blijven. "Ik dacht alleen maar: niet vallen, niet vallen. Ik heb gisteren naar het shorttrack gekeken, misschien heeft dat me geïnspireerd", zei ze met een glimlach.

"Ik denk dat die misser het gevolg was van de lastige wissel vlak voor de bocht. Mijn tegenstander Kimi Goetz dook meteen voor me langs en daar schrok ik van. Daardoor was ik even niet helemaal gefocust, nam ik niet genoeg tijd om de bocht ontspannen aan te snijden en kwam ik in de problemen."

Leerdam klokte met 1.13,83 nog wel een sterke tijd, maar de Japanse Miho Takagi was twee ritten later duidelijk sneller en pakte het goud in 1.13,19. "Ik belde vlak na de race met mijn coach Kosta Poltavets, die in Nederland zit, en hij zei dat de misser me minimaal een halve seconde gekost heeft", aldus Leerdam.

"Miho laat hier natuurlijk een megagoed niveau zien, maar het was dus spannend geworden als ik foutloos was gebleven. Ik houd mezelf maar voor dat het anders ook zilver was geweest. Dat geeft me een beter gevoel dan dat ik blijf denken: wat als?"

'Koen vertelde dat ik supertrots moet zijn'

Leerdam werd in 2020 wereldkampioene op de 1.000 meter en vorige maand nog Europees kampioene op haar favoriete afstand. Ze gold in Peking als een van de favorieten voor goud, en sprak deze week ook duidelijk de ambitie uit dat ze naar China was gekomen om de kilometer te winnen.

"Vlak na mijn rit vond ik het vooral jammer, maar op het podium dacht ik: ik had ook zomaar niks kunnen hebben", aldus de kopvrouw van Team Worldstream-Corendon. "Koen (haar vriend Koen Verweij, red.) vertelde aan de telefoon meteen dat ik supertrots moet zijn, ook vanwege de route die ik heb bewandeld."

Leerdam besloot twee jaar geleden namelijk om samen met Verweij een eigen team op te zetten. "Ik wil niet zeggen dat het negatief is, maar onbewust gaf het wel stress en druk dat ik een een bepaalde verantwoordelijkheid voelde naar mijn team en de sponsoren toe. Mensen verwachtten dat ik er zou staan en dat verwachtte ik zelf ook."

"Mijn route was niet zo makkelijk als die van sommige andere Nederlandse schaatsers, maar daar heb ik zelf voor gekozen. En het heeft zich uitbetaald in olympisch zilver, daar mag ik heel blij mee zijn. En dat ben ik ook."