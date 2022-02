Ireen Wüst was donderdag teleurgesteld in haar laatste olympische race op de Spelen in Peking. De 35-jarige Noord-Brabantse moest op de 1.000 meter genoegen nemen met de zesde plek.

Volg breaking sportnieuws Volgen Ontvang meldingen van het belangrijkste sportnieuws

"Ik zou de rit graag over willen doen", reageerde Wüst bij de NOS. "Bij de start viel ik bijna voorover en daardoor had ik bij mijn eerste 50 meter bijna alleen maar missers. Ik wist dat mijn tegenstander snel weg zou zijn en daardoor wilde ik misschien te graag. Toen ik bij de start over mijn punt ging, liep ik als de oude Wüst achter de feiten aan."

De Japanse Miho Takagi was in een olympisch record (1.13,19) het snelst. Jutta Leerdam (1.13,83) pakte het zilver en de Amerikaanse Brittany Bowe (1.14,61) completeerde het podium.

Wüst had het gevoel dat goud buiten bereik was, maar had stiekem wel op brons gehoopt. "Ik gun het Brittany heel erg, maar als ik naar haar tijd kijk, dan had ik dat op een goede dag ook kunnen rijden. Dat is gewoon jammer. Ik was meer aan het vechten dan schaatsen en dan word ik zesde."

Ireen Wüst eindigde als zesde op de 1.000 meter in Peking. Ireen Wüst eindigde als zesde op de 1.000 meter in Peking. Foto: Getty Images

Wüst benadrukt dat ze laatste olympische race heeft gereden

Wüst besefte kort na haar rit nog niet dat ze haar laatste olympische race had verreden. Ook voor haar race was ze daar nog niet echt mee bezig. "En ik denk dat het maar goed is dat dat besef er niet wat, want dat zou alleen maar afleiden", vervolgde de vijfvoudig olympisch kampioene, die nog maar eens benadrukte dat dit toch echt haar laatste Spelen zijn.

"Na zestien jaar is het ook echt wel mooi geweest. Over vier jaar ben ik er vast en zeker weer bij, maar dan om de andere Nederlandse schaatsers aan te moedigen."

Er staan bij deze Spelen nog drie schaatsafstanden op het programma. Vrijdag is de 1.000 meter voor mannen en zaterdag rijden zowel de mannen als de vrouwen de massastart.