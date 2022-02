Het is typerend voor de carrière van Ireen Wüst dat ze donderdag eerst teleurgesteld is als ze net tekortkomt voor een medaille op de 1.000 meter in Peking. Maar al snel na haar laatste olympische race dringt tot haar door hoe trots ze is op haar unieke loopbaan op de Spelen.

Een uur na haar zesde plek op de 1.000 meter, bij haar laatste interview in de mixed zone van de National Speed Skating Oval van Peking, staat Wüst zichzelf voor het eerst toe om echt stil te staan bij haar afscheid van de Spelen.

"Ik heb mijn hele carrière eigenlijk altijd alleen maar vóóruitgekeken. Altijd gedacht aan wat ik nodig had om tot mijn volgende goede prestatie te komen", zegt de 35-jarige Noord-Brabantse. "Nu komt langzaam het besef dat ik mijn laatste olympische race heb geschaatst. En dat is wel een beetje gek."

Vier jaar geleden dacht Wüst in Pyeongchang al dat ze nooit meer zou terugkeren op de Spelen. Maar ze ging door, kreeg een kans bij Team Reggeborgh en voegde in Peking op de 1.500 meter nog een zesde en laatste olympische titel toe aan haar lange erelijst.

"Mijn olympische afscheid is niet alleen de 1.000 meter, dat zijn deze hele Spelen. En dan kan ik niet anders dan met een glimlach van oor tot oor naar huis gaan, met nóg een olympische gouden medaille om mijn nek. Dat had ik bijna niet durven dromen, mooier dat dit kan bijna niet. Ik ben supertrots dat ik op mijn hoogtepunt kan stoppen."

'Ik blijk ook maar een mens te zijn en geen robot'

Wüst probeerde donderdag de ontelbare berichten en gelukwensen die binnenkwamen voor haar rit zo veel mogelijk te negeren. Er kwam een belangrijke wedstrijd aan, ze dichtte zichzelf medaillekansen toe en dus was haar afscheid wel het laatste waar ze aan wilde denken.

Direct na afloop van de 1.000 meter, als ze ziet dat ze op een halve seconde het brons is misgelopen, kan ze de gewoontes die ze in ruim zestien jaar topsport heeft opgebouwd ook nog niet negeren. Ze baalt van haar slechte eerste 200 meter, toen ze te graag wilde, zich te veel liet opjagen door haar snelle tegenstander Andzelika Wójcik en te weinig schaatste.

"Het blijkt dat ik ook maar een mens ben en geen robot. En dat ik ook op de Spelen weleens een foutje kan maken", zegt Wüst met een lach. "Als ik dan zie dat een tijd van 1.14,60 genoeg was geweest voor een medaille, ga ik toch denken wat erin had gezeten als ik een goede race had gereden."

Het verklaart waarom de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden in haar eerste interviews vooral vertelt over hoe teleurgesteld ze is in haar 1.000 meter. "Dat is de topsporter in mij die altijd wil winnen. Dat lukte vandaag niet, dus dan baal ik. Ik had gehoopt op nog één speciale race."

Die laatste speciale race komt nu op 12 maart, wanneer Wüst bij de wereldbekerfinale in Heerenveen nog één keer een 1.500 meter zal rijden. "Ik denk dat dat een emotioneel dagje gaat worden. Ik ben heel blij en dankbaar dat het in een vol Thialf kan, met mijn familie en vrienden erbij. Daar ga ik ontzettend van genieten."