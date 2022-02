Jutta Leerdam heeft donderdag zilver veroverd op de 1.000 meter bij de Olympische Spelen in Peking. Het goud was voor de Japanse Miho Takagi en de Amerikaanse Brittany Bowe pakte brons.

Takagi reed een olympisch record (1.13,19) en was daarmee flink sneller dan Leerdam (1.13,83). Bowe kwam in de slotrit met 1.14,61 niet in de buurt van de tijden van de Nederlandse en de Japanse. Angelina Golikova uit Rusland werd vierde in 1.14,71.

Ireen Wüst greep in de laatste olympische race van haar carrière naast een podiumplek, waardoor ze op een totaal van dertien plakken blijft staan. De 35-jarige Brabantse klokte de zesde tijd (1.15,11). Antoinette de Jong werd vijfde in 1.14,92.

Het zilver op de 1.000 meter is de eerste olympische medaille van de 23-jarige Leerdam, die twee jaar geleden al wereldkampioene werd en vorige maand de Europese titel pakte. De Zuid-Hollandse ging in Peking voor goud, maar Takagi dook onder haar tijd. Voor de 27-jarige Takagi is het haar eerste individuele olympische titel, na zilver (1.500 meter) en brons (1.000 meter) in 2018 en twee keer zilver (500 met 1.5.000 meter) in Peking.

Er staan bij deze Spelen nog drie schaatsafstanden op het programma. Vrijdag is de 1.000 meter voor mannen en zaterdag rijden zowel de mannen als de vrouwen de massastart.

De top 8 van de 1.000 meter 1. Miho Takagi (Japan) - 1.13,19

2. Jutta Leerdam (Nederland) -1.13,83

3. Brittany Bowy (VS) - 1.14,61

4. Angelina Golikova (Rusland) - 1.14,71

5. Antoinette de Jong (Nederland) - 1.14,92

6. Ireen Wüst (Nederland) - 1.15,11

7. Kimi Goetz (VS) - 1.15,40

8. Vanessa Herzog (Oostenrijk) - 1.15,64

Miho Takagi juicht na haar gouden race. Miho Takagi juicht na haar gouden race. Foto: ANP

Leerdam even uit balans in de bocht

De eerste Nederlandse die vrijdag in actie kwam op de 1.000 meter in de National Speed Skating Oval was De Jong, in de derde rit.

De 26-jarige Friezin reed een redelijke tijd en ging nog aan de leiding tijdens de dweilpauze. Toen waren er nog zes van de vijftien ritten te gaan.

Leerdam was de eerste schaatsster die sneller was dan De Jong, al reed ze niet vlekkeloos. Ze nam in haar rit tegen de Amerikaanse Kimi Goetz een voorsprong met een eerste rondje van 26,70, maar moest daarna haar hand even op het ijs houden om in de derde bocht in balans te blijven. Met een slotronde van 29,36 dook Leerdam ruim onder de tijd van De Jong, maar ze oogde verre van tevreden.

Ireen Wüst na haar laatste olympische race. Ireen Wüst na haar laatste olympische race. Foto: ANP

Wüst opent langzamer dan Wojcik

Wüst had een rit later tegen de Poolse Andzelika Wojcik een langzamere opening en kon ook in de eerste ronde niet aan de tijden van Leerdam komen. Ze stond na haar laatste race nog op de voorlopige derde plaats, maar wist dat haar tijd uiteindelijk niet genoeg zou zijn voor een medaille.

Takagi opende vervolgens razendsnel en was ook in de slotronde ruim sneller dan Leerdam. Met 1.13,18 reed de Japanse het olympisch record van 1.13,56, waarmee Jorien ter Mors vier jaar geleden goud won in Pyeongchang, uit de boeken.

In de slotrit kwamen Bowe en Golikova niet in de buurt van de tijd van Takagi, die zo het tweede olympisch goud in haar carrière pakte. In 2018 veroverde ze op de ploegenachtervolging haar eerste olympische titel.