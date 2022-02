Een scheur van 3,7 centimeter in zijn lies hield Hein Otterspeer over aan de wedstrijd waarin hij zich voor het eerst in zijn loopbaan plaatste voor de Olympische Spelen. Dankzij het zelfgeschreven 'programma olympisch goud' hoopt de 33-jarige Nederlander zijn olympische debuut te kunnen bekronen met een titel op de 1.000 meter.

Het was een dag na zijn bevrijdende olympische kwalificatie dat Otterspeer met zijn coach Gerard van Velde om de tafel zat. Nu hij zich met een derde tijd op de 1.000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor het eerst in zijn loopbaan had geplaatst voor de Olympische Spelen, moest maar eens op papier komen hoe zijn olympische voorbereiding eruit zou komen te zien.

In gesprek met Van Velde verzon Otterspeer de kop van het schema: 'programma olympisch goud'. Hoewel met de olympische kwalificatie van eind december "een jongensdroom voor een oude man" was uitgekomen, wil Otterspeer op 18 februari een jongensboek schrijven in de National Speed Skating Oval in Peking.

Maar er was één grote belemmering: een liesblessure. Op het OKT bleek hij met een scheur in zijn hamstring te hebben gereden. Hoe groot die scheur was, was op dat moment niet bekend, maar Otterspeer voelde dat het ernstig was. En dus haalde hij met Van Velde een streep door de EK afstanden en het NK sprint.

Op de avond na het gesprek met zijn coaches werd de exacte schade vastgesteld: de scheur in zijn hamstring bleek 3,7 centimeter groot te zijn. Voor het herstel stond een aantal weken. Tot zijn grote opluchting kwamen de Olympische Spelen niet in gevaar.

Vanaf de dag van de diagnose is voor Otterspeer 'programma olympisch goud' van start gegaan. Zonder ook maar een wedstrijd te rijden, bereidde hij zich in afzondering voor op de race die hij al zijn hele leven had willen schaatsen. En waar hij de beste prestatie in zijn loopbaan wil neerzetten.

Hein Otterspeer kwam nog niet in actie op deze Olympische Spelen. Foto: ANP

'Ik heb er niet doorheen gezeten'

Het is 21 januari, ruim drie weken na zijn olympische kwalificatie en precies vier weken voor zijn olympische race. Hoewel hij noodgedwongen voor de televisie naar de EK afstanden heeft moeten kijken, maakt Otterspeer een opgewekte indruk voor de camera.

De schaatser van Team Reggeborgh zegt goed in zijn vel te zitten. Over een weekje is zijn hamstringscheur volledig genezen. De scheur is nu nog maar zo'n 1,5 centimeter groot. Natuurlijk is zijn blessure zo vlak voor de Spelen "niet ideaal", zegt Otterspeer, maar het "grote doel" houdt hem overeind.

"Ik heb er nog nooit doorheen gezeten. Natuurlijk zie je die jongens medailles pakken op de EK's. Maar het grotere doel is in zicht en uiteindelijk moet ik daar alle focus op houden. En als ik aan het programma denk, krijg ik plezier in mijn werk."

Maar is Otterspeer niet bang dat hij tijdens zijn revalidatie explosiviteit verliest, terwijl concurrenten wel voluit kunnen trainen? "Ik heb heel veel testen gedaan, ook qua sprongkracht en krachttraining. Ik kan nog steeds voluit gaan en rijd nog altijd snelle rondjes. Ik heb nog niet in wedstrijdverband gereden, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt."

Hein Otterspeer met Kjeld Nuis, die al olympisch goud won op de 1.500 meter in Peking. Hein Otterspeer met Kjeld Nuis, die al olympisch goud won op de 1.500 meter in Peking. Foto: Getty Images

'Ben fysiek beter dan ooit'

Otterspeer staat te stuiteren in de mixed zone van de National Speed Skating Oval. Het is woensdag, twee dagen voor zijn olympische race. Otterspeer heeft sinds zijn aankomst in Peking veel moeite om rustig te blijven, zeker nadat hij het goud van ploeggenote Ireen Wüst in zijn handen kreeg gedrukt. "Ik heb 'm maar snel weer teruggegeven."

Otterspeer was een van de laatste Nederlanders die afreisde naar Peking, omdat de 1.000 meter aan het einde van het olympische schema zit. Terwijl bijna alle schaatsers al in China zaten, verbleef Otterspeer met Phil Brojaka, de assistent van Van Velde bij Team Reggeborgh, in een hotel in Oranjewoud om te kunnen trainen in Thialf.

"Het was lastig om afgezonderd van mijn gezin in het hotel te zitten. Phil wilde mij training blijven geven, maar hij had ook twee dochters thuiszitten. Hij besloot daarop een extra week lang met mij in het hotel te blijven. Zo heb ik nog de perfecte voorbereiding kunnen draaien en de lange ritjes buiten kunnen fietsen."

Of hij de naam van het 'programma olympisch goud' ook daadwerkelijk eer aan gaat doen, durft Otterspeer niet hardop te zeggen. "Dat is een heel gewaagde uitspraak. Natuurlijk rijd ik om te winnen. Ik voel dat ik het kan: ik ben fysiek beter dan ooit. Ik hoop dat ik dat kan vertalen in een perfecte rit."