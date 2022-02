Bondscoach Jeroen Otter vindt dat de shorttrackers gefaald hebben op de Olympische Spelen in Peking. In tegenstelling tot de succesvolle vrouwen stappen de mannen zonder olympische medaille op het vliegtuig naar Nederland.

Itzhak de Laat heeft woensdag in de interviewruimte in het Capital Indoor Stadium aan één woord genoeg om het olympische toernooi van de shorttrackers samen te vatten: teleurstellend. Volgens de Fries had er veel meer in gezeten voor de mannen.

Otter had zich vooraf ten doel gesteld dat minstens één man met een olympische medaille huiswaarts zou keren. De teller in Peking bleef steken op nul. De Laat was met een vijfde plaats op de 1.000 meter de beste Nederlander op de individuele nummers.

Vooral kopman Sjinkie Knegt stelde teleur: in de beste vorm van zijn leven haalde hij niet eens een finale. En door een val van Suzanne Schulting op de gemengde aflossing en een dramatische slotbeurt van De Laat op de aflossing was er op de teamonderdelen ook geen succes te vieren voor de mannen, die naast De Laat en Knegt werden vertegenwoordigd door Sven Roes, Jens van 't Wout en Dylan Hoogerwerf.

Het gepruts van de Nederlandse mannen stond in schril contrast met de succesvolle vrouwen, die met maar liefst vier medailles naar huis gaan. Die komen bijna allemaal op het conto van Schulting: zij won goud op de 1.000 meter, zilver op de 500 meter en woensdag brons op de afsluitende 1.500 meter. Met Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof pakte ze op indrukwekkende wijze het goud op de aflossing.

Otter baalt "ongelooflijk" van het rijden van zijn mannen. "We moeten het met een vijfde plek uit een B-finale doen, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan", zegt hij onomwonden. Gevraagd naar een oorzaak zet hij de twee brillen van een bondscoach op: die van de trainer en die van de coach.

Als trainer stelt hij zich de vraag of zijn rijders fysiek sterk genoeg waren en technisch goed schaatsten. "Dat was perfect, gezien hun tijden en de manier waarop ze trainden. Iedereen was in staat om te doen waarvoor ze hier naartoe waren gekomen."

Maar als hij de bril van de coach opzet, klinkt Otter kritischer. Hebben de mannen de vooraf bedachte strategie op de juiste manier uitgevoerd? En zijn ze op intuïtie overgeschakeld naar een andere tactiek als het eerste plan mislukte?

"Dat hebben de vrouwen geweldig gedaan, maar de mannen hebben daarin verzaakt. Of ik als coach heb daarin verzaakt. Misschien heb ik ze niet optimaal geprikkeld. Het is in elk geval heel frustrerend dat je in een groep succesvolle rijders en teleurgestelde rijders hebt. Ik zit ook in een schizofrene positie."

Otter vond dat zijn mannen te angstig schaatsten. "Een aantal keren rijden de mannen geweldig, maar dan moet je dat wel doorzetten. Dan blijkt toch dat de spanning van de wedstrijd, het geloof in eigen kunnen of de strategie niet juist was. Ook dat is heel frustrerend."

De Laat benadrukt dat de mannen "niet alleen maar jankend aan tafel zitten". "Er is geen grote grafstemming. We zijn het bij shorttrack wel gewend dat de resultaten heen en weer slingeren. Maar ja, we kunnen helaas niet zelf in de vreugde delen."

Volgens De Laat waren de mannen goed genoeg voor een medaille op de aflossing. "Maar ik heb het in een halve ronde verneukt", verwees hij naar zijn dramatische slotbeurt in de halve finales van afgelopen vrijdag, waarin hij van de koppositie naar de derde plaats terugviel.

"Als wij nu in de finale hadden gestaan, hadden we net zo makkelijk een medaille kunnen winnen, zo klein zijn de verschillen. Ik denk dat we als Nederlandse ploeg gewoon goed zijn."

De Laat vindt dat Knegt, Roes, Hoogerwerf, Van 't Wout en hijzelf veel pech hebben gehad: De Laat viel op de 500 meter en 1.500 meter, Hoogerwerf maakte eveneens een smak op de 500 meter, Knegt kreeg twee straffen op de 1.000 meter en Van 't Wout kon door een penalty ook een goed resultaat op de 500 meter vergeten.

"Ik wil niet zeggen dat we anders één, twee en drie waren geworden op een afstand", aldus De Laat. "Maar als we wat minder pech hadden gehad, had er best een medaille in gezeten. Dat is alleen niet gelukt. Dat is zonde en jammer."