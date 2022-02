Ireen Wüst heeft geen plek kunnen bemachtigen in de atletencommissie van het internationaal olympisch comité (IOC). De 35-jarige schaatsster was door sportkoepel NOC*NSF en de Nederlandse atletencommissie voorgedragen, maar kreeg niet genoeg stemmen om een van de twee beschikbare plaatsen in te mogen nemen.

De Franse biatleet Martin Fourcade en de Zweedse skiester Frida Hansdotter werden door hun collega-sporters wel gekozen. Zij gaan voor acht jaar de atletencommissie in, die de belangen van de sporters behartigt. Van de bijna 2.900 stemgerechtigde sporters bracht ruim 80 procent een stem uit.

Fourcade (33) ontving de meeste stemmen: 971. Hansdotter (36) eindigde als tweede, met 694 stemmen. Wüst kreeg 338 stemmen, waarmee ze op de vijfde plaats eindigde. Zestien sporters hadden zich kandidaat gesteld voor een plek in de atletencommissie van het IOC.

Wüst veroverde vorige week in Peking op de 1.500 meter haar zesde olympische titel. De Brabantse werd de eerste wintersporter met een gouden medaille op vijf verschillende Spelen. Ze sluit haar olympische carrière donderdag af op de 1.000 meter.

Ireen Wüst pakte in Peking haar zesde olympische titel. Ireen Wüst pakte in Peking haar zesde olympische titel. Foto: ANP

Wüst vond het een eer dat ze was voorgedragen

Wüst vond het een eer dat ze was voorgedragen door NOC*NSF. "Door mijn deelname aan vier Olympische Spelen weet ik als geen ander wat atleten nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren", zei de schaatsster eind vorig jaar.

"Als lid van de atletencommissie wil ik het verschil maken en ervoor zorgen dat de stem van de sporters duidelijk wordt gehoord en dat we de volgende generatie sporters kunnen helpen hun olympische droom waar te maken."