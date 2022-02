De Canadese ijshockeysters hebben donderdag in Peking voor de vijfde keer olympisch goud veroverd. In de finale werd met 3-2 afgerekend met de Verenigde Staten.

De wedstrijd tussen regerend olympisch kampioen Verenigde Staten en regerend wereldkampioen Canada betekende een reprise van de finale van vier jaar geleden. Destijds wonnen de Amerikaansen na shoot-outs verrassend het goud.

In Peking liet de Canadese ploeg zich niet verrassen. Al in de eerste periode liep Canada weg bij de grote rivaal. Na een afgekeurd doelpunt van Natalie Spooner zorgden Sarah Nurse en Marie-Philip Poulin voor een 2-0-voorsprong, die in de tweede periode door opnieuw een treffer van Poulin werd uitgebreid tot 3-0.

Met de 3-0-voorsprong op zak zag Canada de zuiderburen terugkomen. Hilary Knight zorgde in de tweede periode voor de 3-1 en dertien seconden voor tijd maakte Amanda Kessel de aansluitingstreffer. Er bleek na die treffer nog te weinig tijd over, waardoor de Canadese ploeg zich voor de vijfde keer olympisch kampioen mag noemen.

Canada domineert het olympische vrouwenijshockey sinds het onderdeel zijn intrede maakte op de Spelen van 1988. De Verenigde Staten wonnen het onderdeel twee keer. Bij alle andere edities ging het goud naar Canada.

Het mannentoernooi in Peking is nog aan de gang. Vrijdag staan de halve finales Finland-Slowakije en Rusland-Zweden op het programma. De eindstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag (5.10 uur Nederlandse tijd).