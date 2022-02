Nils van der Poel vindt het vreselijk dat hij naar China moest om olympisch kampioen te kunnen worden. De schaatser die goud won op de 5 en 10 kilometer kan niet begrijpen dat de Winterspelen aan Peking werden toegewezen.

"Ik vind het echt verschrikkelijk", zei Van der Poel bij thuiskomst in Zweden tegen Aftonbladet. Voor aanvang van het toernooi hield hij zich bewust op de vlakte om niet in de problemen te komen. "En ook nu wil ik er niet te veel over zeggen, want een deel van onze ploeg is nog steeds in China."

Wel trekt de 25-jarige schaatser een parallel tussen de huidige Winterspelen, de nazi-Spelen van 1936 in Berlijn en de editie van 2014 in het Russische Sotsji.

"Kijk, de Olympische Spelen zijn een fantastisch evenement, waar je de wereld verenigt en sporters uit alle landen elkaar ontmoeten. Maar dat is ook wat Hitler deed voordat hij Polen binnenviel en wat Rusland deed voordat ze Oekraïne binnenvielen."

Van der Poel haalt dan ook hard uit naar het internationaal olympisch comité. "Ik vind het buitengewoon onverantwoord om het aan een land toe te wijzen dat de mensenrechten schendt, zoals dat duidelijk het geval is in China."

Over de mensen die hij in China heeft ontmoet, komt er bij Van der Poel geen slecht woord over zijn lippen. "Het was erg leuk in het olympisch dorp. De Chinezen die ik daar tegen kwam, waren absoluut fantastisch."