Ze moest getroost worden door haar ploeggenoten, bondscoach Jeroen Otter en de persvoorlichter. Na een teleurstellende bronzen medaille op de 1.500 meter, de laatste afstand van het olympisch toernooi, kwam alle spanning eruit bij een emotionele Suzanne Schulting.

Na afloop van de door haar gewonnen 1.000 meter kreeg Schulting afgelopen vrijdag een ontboezeming van haar moeder te horen. Ze had zich zorgen gemaakt. Schulting klonk zó ontspannen aan de telefoon, was ze niet te relaxed voor het belangrijkste sporttoernooi van de wereld?

Maar woensdagavond, een uur nadat ze door een schouderduw van de Chinese Han Yutong genoegen had moeten nemen met brons, kwamen alle opgekropte emoties eruit bij Schulting. Ze brak in het eerste televisie-interview, met de NOS, en vocht ook in gesprek met de schrijvende journalisten tegen de tranen.

Alles van de afgelopen weken kwam samen in de interviewruimte in het Capital Indoor Stadium, zei Schulting: de angst om met corona besmet te raken, de lange duur van het toernooi en ook de torenhoge verwachtingen van haar in Nederland.

"Iedereen verwachtte maar dat Suzanne het maar even ging doen en vier keer goud ging halen. Maar dat is een heel lastige opgave in shorttrack. Het is al heel bijzonder als je één keer goud pakt, laat staan als je je titel prolongeert."

63 Schulting in tranen na bronzen medaille op 1.500 meter shorttrack

'Voelde dat ik goud kon pakken'

De tranen bij Schulting waren er ook vanwege de teleurstelling over haar 1.500 meter. Ze had op meer gehoopt dan brons, omdat ze zich als regerend wereldkampioene op de afstand "supersterk" had gevoeld. Sterker nog: dit seizoen was ze nog nooit zo rustig geweest.

Dat bleek ook wel in de finale. Schulting haalde in het begin van de race in haar eentje de weggesprongen Han weg, omdat ze wist dat zij als topfavoriete het vuile werk moest opknappen. Had ze dat niet gedaan, dan was Han volgens Schulting met het goud ervandoor gegaan.

Schulting controleerde vervolgens de race, maar drie ronden voor het einde ging het buiten haar schuld om mis. Ze kreeg een schouderduw van Han, waardoor ze veel snelheid verloor en terugviel naar de vierde plaats. Precies op dat moment reden de Italiaanse Arianna Fontana en de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong weg uit de groep.

In de achtervolging wist Schulting nog één plek te winnen. Ze kwam op de streep nog drie duizendsten tekort voor zilver, dat naar Fontana ging. Choi werd voor de tweede keer op rij olympisch kampioen op de 1.500 meter.

Schulting had het idee dat ze van het goud was gebeukt. "Ik had niet het gevoel dat Choi heel erg hard reed. Het eindresultaat zal je nooit weten, maar ik voelde echt dat ik 'm kon pakken als ik buitenom was gestampt."

"Als je na dit alles op drie duizendsten zilver misloopt, weet je dat er goud in zat. Ik heb in mijn ogen geen domme fout gemaakt, een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar het doet wel pijn als je je zo sterk voelt. Ik wil niet verliezen, ik vind het vreselijk om te verliezen. Ik ben alleen gelukkig met goud."

130 Terugblik: 'Schulting is van een gouden plak gebeukt'

'Trots' op vier olympische medailles

Schulting vloog naar Peking met de verwachting om meerdere keren goud te winnen. Daarin slaagde ze: ze werd twee keer olympisch kampioen (waaronder voor de tweede keer op de 1.000 meter), pakte één keer zilver en veroverde dus één keer brons. Met die vier medailles is ze voorlopig de succesvolste Nederlander in China.

Het waren haar teamgenoten die Schulting vertelden hoe bijzonder het was wat ze in Peking had gepresteerd. Nog niet eerder wist een Nederlandse shorttracker zoveel medailles te veroveren als Schulting in de afgelopen twaalf dagen in het Capital Indoor Stadium.

Ze droeg haar historische prestatie daarom op aan haar teamgenoten. Zonder hen was ze nooit zo goed geweest, zegt ze. "Als je wint, willen veel mensen je vriend zijn en je handje vasthouden. Maar als het even niet goed gaat, is het team er ook."

"Ik heb net in zak en as gezeten. Van alle kanten kwamen teamgenoten naar me toe om me te troosten en te zeggen hoe trots ze zijn en hoe bijzonder het is wat ik heb gepresteerd. Ik ben ook heel trots, maar de race is nog te vers."

Hoor Schulting niet zeggen dat ze haar hoogtepunt heeft bereikt na vier medailles op één Spelen. Ze denkt nog altijd beter te kunnen schaatsen. "Als je dat gevoel niet hebt… Hanne Desmet zei gisteren gekscherend: stilstand is achteruitgang. Je moet zin blijven hebben in de trainingen. Dat heb ik nog zeker. Maar op dit moment heb ik zo van: bel me niet. Ik wil even relaxen."