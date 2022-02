De Canadese ijshockeyers gaan voor het eerst sinds 2006 geen medaille pakken op de Olympische Spelen. De drievoudig olympisch kampioen verloor woensdag in de kwartfinales met 2-0 van Zweden.

Het was de tweede verrassing van de dag, nadat de Verenigde Staten na shoot-outs waren uitgeschakeld door Slowakije. Finland en titelverdediger Rusland haalden wel zoals verwacht de halve finales.

Canada en Zweden stonden in 2014 voor het laatst tegenover elkaar, in de olympische finale in Sotsji. Destijds wonnen de Canadezen, die ook in 2002 en 2010 goud pakten, probleemloos met 3-0.

Dat was ook de vooralsnog laatste keer dat spelers uit de NHL meededen aan het olympische toernooi. In 2018 stonden de teams uit de sterkste competitie ter wereld hun spelers niet af om financiële redenen. Deze keer moesten de profs bij hun club blijven omdat duels die vanwege de coronapandemie waren uitgesteld deze maand worden ingehaald.

De ijshockeyers van Zweden vieren het bereiken van de halve finales. De ijshockeyers van Zweden vieren het bereiken van de halve finales. Foto: ANP

Canada kon in groepsfase al niet overtuigen

Desondanks gold Canada als een van de topfavorieten, maar in Peking maakte het land dat geen moment waar. In de groepsfase werd al verloren van de VS, waarna via een tussenronde ten koste van China nog wel de kwartfinales werden bereikt.

Daarin bleek Zweden een maatje te groot. Lucas Wallmark opende na tien minuten de score. In de slotfase, toen Canada de keeper had gewisseld voor een extra speler, schoot Lucas Lander de puck in het lege doel.

Zweden neemt het vrijdag in de halve finale op tegen de Russische ploeg. De andere halve eindstrijd gaat op dezelfde dag tussen Finland en Slowakije. De finale is op zondag.