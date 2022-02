Rianne de Vries moest er lang op wachten, maar woensdag kwam ze op haar derde Olympische Spelen eindelijk voor het eerst in actie. De 31-jarige shorttrackster, die als zestiende eindigde op de 1.500 meter, is blij dat ze zich nu echt olympiër mag noemen.

Het contrast kon bijna niet groter. Zondagavond moest De Vries een flinke klap verwerken toen ze alleen maar kon toekijken hoe haar teamgenoten goud wonnen op de aflossing. Maandagochtend hoorde ze dat ze de derde en laatste startplek op de 1.500 meter kreeg en ze dus niet die shorttrackster zou worden die op drie Spelen niet op het ijs was verschenen.

"De eerste paar weken hier in het olympisch dorp waren erg moeilijk. Het was mentaal heel pittig om er elke keer weer vol voor te gaan", aldus De Vries. "Daarom was ik maandag euforisch, het voelde als een grote opluchting en een beloning voor de afgelopen jaren. Ik straalde de afgelopen dagen een stuk meer dan in de weken daarvoor."

De Friezin is al meer dan tien jaar een gewaardeerd lid van de Nederlandse shorttrackploeg. Ze won in totaal vier WK- of EK-medailles op de aflossing en werd in 2017 individueel Europees kampioene op de 500 meter. Maar op de Spelen kreeg ze maar geen kans om op het ijs te laten zien wat ze kan. "Dat was echt heel frustrerend."

Vier jaar geleden, nadat ze in Pyeongchang reserve was gebleven en daardoor in tegenstelling tot haar ploeggenoten geen bronzen relaymedaille had gekregen, overwoog De Vries te stoppen. "Ik dacht: wil ik nog een keer langs de kant staan bij de Spelen? Wat zou ik dan doen, zeg ik gewoon: ik ga niet mee? Maar uiteindelijk is dat niet mijn instelling."

Woensdagavond iets na 19.30 uur Chinese tijd maakte De Vries in het Capital Indoor Stadium van Peking haar eerste officiële meters op de Spelen. Ze eindigde als vierde in haar kwartfinale van de 1.500 meter en leek uitgeschakeld, maar na een protest van de Nederlandse ploeg - het rondebord werkte niet goed tijdens de race van De Vries - mocht ze toch nog de halve finales rijden.

In een zeer sterk bezette halve eindstrijd kwam De Vries als vijfde over de finish, net niet genoeg voor een plaats in de B-finale. "Ik had graag nog een extra race gereden", zei de shorttrackster na afloop. "Maar het was vooral heel leuk. Ik heb ervan genoten."

"Ik heb de afgelopen dagen gezegd dat ik me een soort mislukte olympiër zou voelen als ik hier in Peking wéér niet had mogen rijden. Natuurlijk had ik vandaag het liefst een medaille gewonnen, daar ga je altijd voor. Maar ik ben vooral heel blij dat ik hier heb mogen rijden."

Bondscoach Jeroen Otter benadrukte dat hij De Vries geen cadeautje heeft gegeven door haar bij haar laatste Spelen - de Friezin zal er in 2026 niet meer bij zijn - toch nog op te stellen.

"Rianne heeft dit zelf verdiend op basis van haar prestaties", aldus Otter. "Natuurlijk was het voor haar heel moeilijk om al zo lang de reserve te zijn bij een team dat zoveel wint. Maar dat heeft geen rol gespeeld in mijn keuze. We zijn geen charitatieve instelling, dit is topsport. En ik ben heel blij dat we Rianne die plek niet cadeau hebben gedaan, want een topsporter zit niet te wachten op liefdadigheid."