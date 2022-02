De indrukwekkende carrière van Sven Kramer is voorbij en dus is het tijd om terug te blikken. NU.nl vroeg de bezoekers op reactieplatform NUjij naar hun mooiste herinnering aan misschien wel de beste schaatsster ooit. Een selectie.

Ik beviel tijdens zijn rit in Pyeongchang

Ik volg altijd en overal het schaatsen en ben al jaren een 'Sven-fan'. Elke wedstrijd kijk ik, in het stadion of op televisie. Tijdens de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang lag ik te bevallen tijdens een rit van Kramer. Mijn vrienden hadden dat snel door, omdat ik ineens niets meer deelde over het schaatsen.

Irma_Schot

Bevoorrecht dat ik erbij was

Als ik aan Sven Kramer denk, komen er vanzelfsprekend een paar dingen bij me op: trainingsbeest, samen met Ireen Wüst het gezicht van schaatsploeg TVM, zijn scherpe interviews met Bert Maalderink én het wegwerpgebaar na de foute wissel op de Spelen.

Ik heb Kramer helaas maar twee keer 'live' mogen zien. De tweede keer, dat was in 2007, staat me het best bij. Kramer schaatste in een kolkend Thialf een wereldrecord op de afsluitende 10 kilometer tijdens het WK allround. Hij ging los en dat deed wat met de mensen, het was één groot feest. Ongekend dat Kramer zo'n fenomenale tijd (12.49,88) neer kon zetten op een laaglandbaan. En dat in Thialf, nota bene zijn thuisbasis. Ik voel me nog steeds bevoorrecht dat ik daar bij mocht zijn. Dat het record niet lang daarna alweer - door hemzelf - verbeterd zou worden, doet daar niks aan af.

Denman

Sven Kramer op de slee na het winnen van het WK allround in 2007. Sven Kramer op de slee na het winnen van het WK allround in 2007. Foto: ANP

'Uren na 'de wissel' dacht ik nog steeds dat hij gewonnen had'

Ik was erbij toen Kramer op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver zijn beruchte verkeerde wissel maakte. Ik vloog naar Canada, zag de race en moest direct terug. Maar omdat ik achteraan stond in het stadion en daar niets kon horen, heb ik de race beleefd met de gedachte dat hij goud had gewonnen. Pas uren later kwam het slechte nieuws van de diskwalificatie bij mij binnen en daarmee de kater. Tot die tijd heb ik ervan genoten.

JanV

'Hij sprong de tribune op'

Helaas was ik aanwezig bij zijn dramatische 10 kilometer in Vancouver in 2010. Het ergste was dat maar weinig mensen in het stadion doorhadden dat hij niet goed had gewisseld. Kramers familie wel, en een aantal Nederlandse fans ook, onder wie ik. Het is jammer dat hij daarna nooit meer een gouden olympische 10 kilometer heeft gereden.



Gelukkig was ik in Vancouver ook aanwezig bij Kramers gouden 5 kilometer. Ik zat toen toevallig vlak achter zijn familie. Het was prachtig om hem te zien winnen. Nog mooier was het moment dat hij de tribune opsprong om zijn familie te knuffelen. Het feestje daarna in het Heineken Huis was ook geweldig.

Dutchessleetje

Sven Kramer viert het feest met de Nederlandse fans in Vancouver na zijn gouden 5 kilometer. Sven Kramer viert het feest met de Nederlandse fans in Vancouver na zijn gouden 5 kilometer. Foto: Leonie Heinicke

Ik heb de foto op een koffiemok gedrukt

Tijdens het WK allround in 2018 in Amsterdam was ik met mijn broer en mijn moeder in het stadion om Sven aan te moedigen. Mijn moeder was, tot haar dood in september 2021, de allergrootste fan van Sven. Niemand mocht twijfelen aan zijn grootsheid. Mijn moeder kon het daarom ook maar moeilijk verteren dat hij zoveel blessureleed had.

Bij dat WK in Amsterdam wisten wij al dat Sven waarschijnlijk niet zou gaan winnen, omdat hij nog veel last had van zijn rug en slecht kon afzetten met een been. Maar wat hebben we hem aangemoedigd. Helaas was het net te weinig voor een podiumplek, maar het was een genot om hem te zien strijden. De foto van mijn moeder met mijn broer en ik op de tribune heb ik op een koffiemok gedrukt, zodat ik nog vaak kan terugdenken aan de dag die in het teken stond van onze held.

Marcel_242

Geen podiumplek voor Sven Kramer op het WK allround in 2018, maar wel mooie herinneringen op de tribune. Geen podiumplek voor Sven Kramer op het WK allround in 2018, maar wel mooie herinneringen op de tribune. Foto: NU.nl/Marcel Loesberg

Hij haalde Bøkko in de buitenbocht in

Kramer was een topper en een ongeëvenaarde allrounder. Ik heb ontzettend genoten van zijn branie, die altijd was gebaseerd op zijn enorme kwaliteiten. Ik herinner me dat hij op de 10 kilometer (in 2008 in Kolomna, red.) speelde met zijn tegenstander door even vol aan te zetten in de buitenbocht en hem in te halen. Dááág Bøkko!

Ik herinner me ook dat hij hard baalde na het verliezen van zijn wereldrecord op de 5 kilometer aan Enrico Fabris. Een week later (17 november 2007 in Calgary, red.) pakte hij het al terug. Sven, het ga je goed. Ik heb van je genoten.

Kkop