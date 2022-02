Suzanne Schulting baalde woensdag na de afloop van de olympische 1.500 meter van haar derde plaats. De Nederlandse lag op koers voor goud, maar werd tijdens de finale een paar rondes voor het einde flink gehinderd. Schulting viel terug, maar knokte zich alsnog naar een nieuwe medaille.

"Ik denk dat het een combinatie is van de teleurstelling van brons en dat de Olympische Spelen voorbij zijn. De teleurstelling overheerst wel", zei de 24-jarige Schulting na de race in gesprek met de NOS over haar zichtbare emoties.

"Ik kwam buitenom en werd van de baan gebeukt door de Chinese. Als dat niet gebeurt... Ik kon gewoon mee. Maar dit is ook shorttrack. Ik had zo veel vertrouwen om goud te pakken, maar je hebt hier ook te maken met tegenstanders."

Schulting moest door het incident een inhaalslag maken, maar wist toch nog het brons te pakken. "Ik was toen al mijn snelheid kwijt en viel bijna. Dat ik überhaupt nog kon vechten om zilver toont aan dat ik echt sterk was vandaag."

63 Schulting in tranen na bronzen medaille op 1.500 meter shorttrack

'Finale was echt een geweldige rit'

De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong pakte het goud op de 1.500 meter. De Italiaanse Arianna Fontana wist Schulting - net als op de 500 meter - net achter zich te houden en greep het zilver. "De finale was echt een geweldige rit", concludeerde Schulting wel.

Schulting had zichtbaar moeite om blij te zijn met haar bronzen medaille op de 1.500 meter. Haar coach Jeroen Otter zei al tegen haar dat het niet zomaar iets is om vier medailles te pakken op een Olympische Spelen. Schulting won goud op de 1.000 meter, de relay en pakte zilver op de 500 meter.

"Dat weet ik ook wel. Maar als je je zo sterk voelt als vandaag, dan wil je hier goud pakken. Ik wilde in ieder geval de 1.000 meter en de relay winnen. Dat is gelukt", besloot Schulting, die daarna vooral opgelucht was dat alle druk van de Spelen van haar schouders was gevallen.