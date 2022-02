De Nederlandse shorttrackers hebben woensdag niet voor een huzarenstukje kunnen zorgen op de aflossing op de Olympische Spelen in Peking. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van 't Wout eindigden als zevende.

De aflossingsmannen moesten na de dramatische uitschakeling in de halve finales de B-finale winnen en hopen op een penalty of een valpartij van een van de vijf teams in de A-finale om nog aanspraak te kunnen maken op een medaille. Teams die in de A-finale gediskwalificeerd worden, worden namelijk teruggezet in de uitslag.

Knegt, De Laat, Roes en Van 't Wout reden in de B-finale voor een groot deel van de wedstrijd op kop, maar net als in de halve finales ging het in de slotbeurt mis. Dit keer was het niet De Laat, die de koppositie verspeelde en op twee duizendsten de A-finale misliep, maar Knegt die zich als slotrijder liet aftroeven.

Na het uitkomen van de laatste bocht werd de kopman van de Nederlandse shorttrackploeg binnendoor voorbijgestreefd door de Hongaar Shaolin Sándor Liu. Nederland eindigde zo als tweede in de B-finale en kon een medaille zo goed als vergeten.

In een spectaculaire A-finale kwam China wel ten val, maar de Chinezen konden hun weg vervolgen. Omdat ook penalty's uitbleven, besloot Nederland het olympische toernooi als zevende.

Het goud in de aflossingsfinale ging voor de vierde keer in de geschiedenis naar Canada. De Canadezen schudden tweevoudig olympisch kampioen Zuid-Korea in de slotfase van de race van zich af en snelden op overtuigende wijze naar het goud. Italië legde na een fotofinish met Rusland beslag op het brons.